US-Militär greift weitere Ziele im Iran an

Washington/Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Streitkräfte hätten um 23:00 Uhr MESZ damit begonnen, weitere Angriffe auf den Iran durchzuführen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Der Iran solle so in seiner Fähigkeit eingeschränkt werden, Handelsschiffe in der Straße von Hormuz zu attackieren. Es ist bereits die vierte Angriffswelle, seit die Feindseligkeiten in der Nacht auf Mittwoch wieder aufflammten.

Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Bangkok - Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere Personen seien verletzt worden, davon seien 22 in kritischem Zustand, teilte ein Vertreter der Stadtverwaltung mit. Es handelt sich um eines der schwersten Unglücke dieser Art in der bei Touristen beliebten Metropole seit Jahren.

EU richtet zweite Geberkonferenz für Palästinenser aus

Brüssel/EU-weit - Die EU richtet am Montag ihre zweite Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete aus (ab 09.00 Uhr MESZ). Bei dem Treffen mit mehr als 60 Delegationen, darunter auch solche aus arabischen Staaten, soll es um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gehen. Auch neue Finanzmittel für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen stehen am Programm, wie ein EU-Vertreter mitteilte.

Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

Paris - Die sogenannte Koalition der Willigen kommt am Montag (17.00 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil.

EU-Experten geben Empfehlungen zu Social-Media-Mindestalter

Brüssel - Experten überreichen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Montag (10.00 Uhr) einen Bericht mit wegweisenden Ratschlägen zur möglichen Einführung eines Mindestalters für soziale Netzwerke. Die Empfehlungen könnten auch für die Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in mehreren Ländern entscheidend sein. In Österreich plant die Bundesregierung konkret ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige.

10.000 zusätzliche Tote wegen Hitzewelle in Europa

Brüssel - Die Hitzewelle in Westeuropa Ende Juni hat zu mehr als 10.000 zusätzlichen Todesfällen geführt. Die große Mehrheit - mehr als 9.000 - waren über 65-Jährige, geht aus Daten des von der EU-Gesundheitsbehörde ECDC und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützten Netzwerks EuroMOMO hervor. Extreme Hitze kann zum Tod führen, indem sie einen Hitzschlag verursacht oder Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen verschlimmert, wobei ältere Menschen am stärksten gefährdet sind.

Republikanischer US-Senator Lindsey Graham gestorben

Washington - Der langjährige republikanische Senator und Trump-Verbündete Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabendan den Folgen einer Gefäßerkrankung gestorben, teilte sein Büro unter Verweis auf eine vorläufige Untersuchung mit. Graham hatte am Donnerstag seinen 71. Geburtstag gefeiert.

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red