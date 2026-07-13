Hollywoodstar Sam Neil überraschend gestorben

Hollywood - Der aus den Kinoklassikern "Das Piano" und "Jurassic Park" bekannte neuseeländische Hollywoodstar Sam Neill ist tot. Der Künstler sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod "plötzlich und unerwartet". In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star "krebsfrei" gewesen sei.

US-Militär greift weitere Ziele im Iran an

Washington/Teheran - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut Ziele im Iran angegriffen. Die Streitkräfte hätten um 23:00 Uhr MESZ damit begonnen, weitere Angriffe auf den Iran durchzuführen, teilte das zuständige US-Regionalkommando CENTCOM auf der Plattform X mit. Staaten am Persischen Golf meldeten daraufhin erneut Raketenbeschuss aus dem Iran. Bahrain und Kuwait lösten in der Nacht Alarm aus und bekämpften nach eigenen Angaben feindliche Projektile.

EU-Experten geben Empfehlungen zu Social-Media-Mindestalter

Brüssel - Experten überreichen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an diesem Montag (10.00 Uhr) einen Bericht mit wegweisenden Ratschlägen zur möglichen Einführung eines Mindestalters für soziale Netzwerke. Die Empfehlungen könnten auch für die Debatte über ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in mehreren Ländern entscheidend sein. In Österreich plant die Bundesregierung konkret ein Social-Media-Verbot für Unter-14-Jährige.

EU richtet zweite Geberkonferenz für Palästinenser aus

Brüssel/EU-weit - Die EU richtet am Montag ihre zweite Geberkonferenz für die palästinensischen Gebiete aus (ab 09.00 Uhr MESZ). Bei dem Treffen mit mehr als 60 Delegationen, darunter auch solche aus arabischen Staaten, soll es um die finanzielle Stabilität der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) gehen. Auch neue Finanzmittel für humanitäre Hilfe und den Wiederaufbau im Gazastreifen stehen am Programm, wie ein EU-Vertreter mitteilte.

Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

Paris - Die sogenannte Koalition der Willigen kommt am Montag (17.00 Uhr) zu Beratungen in Paris zusammen. Bei den Gesprächen der von Frankreich und Großbritannien angeführten Koalition zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands oder Friedens zwischen Russland und der Ukraine soll es nach Angaben von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron unter anderem um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nimmt teil.

EU-Außenminister beraten über mögliche Israel-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister wollen am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland weitere Sanktionen verhängt werden sollten. Die EU-Kommission hat für die Beratungen Handlungsoptionen erarbeitet. Sie umfassen Beschränkungen und Verbote für die Einfuhr von Waren aus israelischen Siedlungen.

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red