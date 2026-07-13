Finanzminister Marterbauer startet Krebsbehandlung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Er werde "ab heute" im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. "Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen." Die Behandlung werde aber so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".

USA und Iran liefern sich wieder gegenseitige Angriffe

Washington/Teheran - Die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich wieder drastisch verschärft. Nach schweren gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen erklärte die Regierung in Teheran, die strategisch wichtige Straße von Hormuz erneut gesperrt zu haben. Dies trieb die Ölpreise in die Höhe. Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Montag mit, sie hätten als Reaktion auf jüngste US-Angriffe amerikanische Militäreinrichtungen am Persischen Golf ins Visier genommen.

Hollywoodstar Sam Neill überraschend gestorben

Hollywood - Der aus den Kinoklassikern "Das Piano" und "Jurassic Park" bekannte neuseeländische Hollywoodstar Sam Neill ist tot. Der Künstler sei am Montag im Alter von 78 Jahren im Kreise seiner Familie in der australischen Metropole Sydney gestorben, teilten seine Angehörigen mit. Demnach erfolgte sein Tod "plötzlich und unerwartet". In der Mitteilung der Familie hieß es zudem, dass der Star "krebsfrei" gewesen sei.

EU-Experten empfehlen Social-Media-Mindestalter von 13

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Montag in Brüssel zusammen mit Expertinnen und Experten einen Bericht mit Empfehlungen zur geplanten Einführung eines Mindestalters für soziale Netzwerke präsentiert. "Wir werden uns den Bericht sehr genau ansehen und nach dem Sommer einen Vorschlag vorlegen", kündigte von der Leyen an. Im Bericht wird die Einführung einer Zugangsbeschränkung zu Social Media für Kinder unter 13 Jahren empfohlen.

Viele Tote bei Feuer in Pub in Bangkok

Bangkok - Bei einem Brand in einer Bar in der thailändischen Hauptstadt Bangkok sind einem Agenturbericht zufolge mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere Personen seien verletzt worden, davon seien 22 in kritischem Zustand, teilte ein Vertreter der Stadtverwaltung mit. Es handelt sich um eines der schwersten Unglücke dieser Art in der bei Touristen beliebten Metropole seit Jahren.

EU-Außenminister beraten über mögliche Israel-Sanktionen

Brüssel - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister wollen am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland weitere Sanktionen verhängt werden sollten. Die EU-Kommission hat für die Beratungen Handlungsoptionen erarbeitet. Sie umfassen Beschränkungen und Verbote für die Einfuhr von Waren aus israelischen Siedlungen.

Trockenheit in Norditalien verschärft die Wasserknappheit

Rom - Die anhaltende Trockenheit verschärft die Wasserknappheit in Norditalien. Der Wasserstand des Po, dem längsten Fluss Italiens, ist so niedrig, dass nach Angaben der zuständigen Flussgebietsbehörde die verfügbaren Reserven nur noch für etwa eine Woche Bewässerung ausreichen. An der Flussmündung dringt zugleich Meerwasser ins Landesinnere vor. Der sogenannte Salzwasserkeil hat bereits eine Strecke von 20 bis 25 Kilometern zurückgelegt.

70 Kilo Marihuana gefunden: Fünf Dealer in Wien festgenommen

Wien - Fünf mutmaßliche Drogendealer sind in Wien festgenommen worden. Im Rahmen von zwei Amtshandlungen der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) im April und Mai wurden insgesamt 70 Kilogramm Marihuana, 6,8 Kilogramm Kokain, 9.800 Euro Bargeld und ein Pfefferspray sichergestellt, teilte die Polizei am Montag per Aussendung mit. Die fünf Verdächtigen wurden in Justizanstalten gebracht.

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red