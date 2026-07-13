USA und Iran liefern einander wieder Angriffe

Washington/Teheran - Die militärischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran haben sich wieder drastisch verschärft. Nach schweren gegenseitigen Raketen- und Drohnenangriffen erklärte die Regierung in Teheran, die strategisch wichtige Straße von Hormuz erneut gesperrt zu haben. Dies trieb die Ölpreise in die Höhe. Die iranischen Revolutionsgarden teilten am Montag mit, sie hätten als Reaktion auf jüngste US-Angriffe amerikanische Militäreinrichtungen am Persischen Golf ins Visier genommen.

Finanzminister Marterbauer startet Krebsbehandlung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Er werde "ab heute" im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. "Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen." Die Behandlung werde aber so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".

Neue EU-Regelung bringt mehr Rechte für Fluggäste

Brüssel - Die umstrittene Reform der EU-Fluggastrechte wurde am Montag final vom Rat der EU-Länder abgesegnet. Das Parlament und der Rat der Mitgliedsländer hatten sich im Juni nach jahrelangen Verhandlungen auf weniger Einschränkungen der Rechte als zuletzt diskutiert geeinigt. So bleiben die bisherigen Entschädigungsansprüche bei Verspätungen bestehen, und Familien dürfen gratis nebeneinander sitzen. Die Regelung tritt ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft.

Geber avisieren 884 Millionen Euro für Gaza-Wiederaufbau

Brüssel/EU-weit - Internationale Geber haben rund 884 Millionen Euro für die "frühe Wiederaufbauphase" im Gazastreifen in Aussicht gestellt. Damit die Mittel aus diesem "ersten Paket" bei den Menschen ankommen könnten, "brauchen wir jetzt die Voraussetzungen vor Ort", sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Dubravka Suica, am Montag am Rande einer Geberkonferenz in Brüssel. Zwei wichtige frühe Wiederaufbauprojekte seien die Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft.

Waldbrand in Osttirol nach drei Tagen final gelöscht

Virgen - Die Feuerwehr hat Montagmittag beim Waldbrand im Osttiroler Virgen (Bezirk Lienz) endgültig "Brand aus" geben können. Zuvor waren nach einem Drohnenflug mit einer Wärmebildkamera noch letzte Glutnester beseitigt worden, teilte der Lienzer Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl der APA mit. Der Brand beschäftigte ein Großaufgebot an Einsatzkräften seit Freitagnachmittag. Die Flammen hatten sich auf einem abgeholzten Waldgebiet auf zehn bis zwölf Hektar ausgebreitet.

Löschflugzeuge bekämpfen Waldbrand bei Paris

Paris - Im bekannten Wald von Fontainebleau südlich von Paris kämpfen rund 400 Feuerwehrleute gegen einen massiven Brand. Das am späten Sonntagnachmittag am Rande einer Autobahn ausgebrochene Feuer habe bereits 800 Hektar Wald zerstört und dehne sich weiter aus, teilte die Feuerwehr mit. Am Morgen starteten zwei Löschflugzeuge zur Bekämpfung der Flammen, die in der Seine Wasser aufnehmen, wie es vom Departement Seine et Marne hieß.

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red