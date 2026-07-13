Trump: Setzen Seeblockade gegen iranische Häfen wieder ein

Washington/Teheran - Kurz nach neuen US-Angriffen auf den Iran hat US-Präsident Donald Trump die Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Schiffe angekündigt, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren. Allen anderen Ländern soll ein "fairer und offener" Zugang zur Meerenge möglich sein, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Zudem würden die USA für die sichere Durchfahrt der Meerenge aus "Fairnessgründen" Einnahmen in Höhe von 20 Prozent des Frachtwertes für sich beanspruchen.

Finanzminister Marterbauer startet Krebsbehandlung

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Montag bekanntgegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Er werde "ab heute" im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. "Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen." Die Behandlung werde aber so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".

Geber avisieren 884 Millionen Euro für Gaza-Wiederaufbau

Brüssel/EU-weit - Internationale Geber haben rund 884 Millionen Euro für die "frühe Wiederaufbauphase" im Gazastreifen in Aussicht gestellt. Damit die Mittel aus diesem "ersten Paket" bei den Menschen ankommen könnten, "brauchen wir jetzt die Voraussetzungen vor Ort", sagte die EU-Kommissarin für das Mittelmeer, Dubravka Suica, am Montag am Rande einer Geberkonferenz in Brüssel. Zwei wichtige frühe Wiederaufbauprojekte seien die Wasserversorgung und die Abfallwirtschaft.

Koalition der Willigen berät in Paris zur Ukraine-Hilfe

Paris - Kurz vor Beginn des Treffens der sogenannten Koalition der Willigen in Paris hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) betont, "es geht darum, dass die Ukraine in eine Position der Stärke" komme für etwaige Verhandlungen mit Russland. Bei den Gesprächen soll es laut Frankreichs Präsident Emmanuel Macron etwa um das Thema Raketenabwehr und mögliche gemeinsame Manöver gehen. Themen sind auch die weitere Unterstützung und Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

EU-Außenminister weiter uneinig zu Israel-Sanktionen

Brüssel/Wien - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben am Montag in Brüssel über die Lage im Nahen und Mittleren Osten sowie in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland und Siedlergewalt weitere Sanktionen verhängt werden. Dabei blieben sich die Minister uneinig. Deutschland und andere Staaten beharrten auf einen einstimmigen Beschluss.

Riesiger Waldbrand im Süden von Paris

Paris - Es ist der schlimmste Waldbrand im Großraum Paris seit langem: Etwa 800 Hektar des Waldes von Fontainebleau, etwa 50 Kilometer südlich von Paris, sind mittlerweile abgebrannt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Dies entspricht etwa fünf Prozent der gesamten Waldfläche, der grünen Lunge der französischen Hauptstadt. Der massive Waldbrand behinderte zeitweise den Reiseverkehr Richtung Süden.

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red