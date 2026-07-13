US-Armee: Blockade iranischer Häfen beginnt am Dienstagabend

Washington/Teheran - Die US-Armee beginnt die erneute Blockade iranischer Häfen nach eigenen Angaben am Dienstagabend. Die US-Streitkräfte würden die Blockade ab dem 14. Juli um 22.00 Uhr wieder aufnahmen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am Montag mit. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor diese Maßnahme sowie eine Abgabe von 20 Prozent auf alle durch die Straße von Hormuz transportierten Güter angekündigt.

Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit

Paris - Die sogenannte Koalition der Willigen aus westlichen Unterstützerländern der Ukraine plant in den kommenden Monaten gemeinsame Manöver in Nachbarländern der Ukraine. Wie der französische Präsident Emmanuel Macron nach Beratungen im Rahmen der Koalition der Willigen in Paris mitteilte, sollen die Übungen unter anderem zeigen, "dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind - zu Land, in der Luft und zur See".

Tote nach ukrainischen Drohnenattacken in besetzten Gebieten

Moskau - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind nach Angaben der Besatzungsbehörden in den russisch besetzten Gebieten der Ost- und Südukraine mindestens 13 Zivilisten getötet worden. Weitere 22 seien verletzt worden, teilten die von Moskau eingesetzten Gebietsverwaltungen mit. Ein großer Teil der Angriffe galt demnach Kraftfahrzeugen. Unter den Toten sind demzufolge mindestens zwei Lkw-Fahrer und die Insassen mehrerer Autos. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Frau lag in OÖ blutüberströmt im Haus: Ehemann festgenommen

Marchtrenk - In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich steht ein 50-Jähriger unter Verdacht, seiner Ehefrau massive Verletzungen im Genitalbereich und Bauchraum zugefügt zu haben. Der Mann wurde am 2. Juli fest- und später in Untersuchungshaft genommen, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung" am Montagabend. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge ermittelt.

EU-Außenministern gelingt keine Einigung auf Russland-Paket

Brüssel/Wien - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben am Montag in Brüssel über die Lage in Nahost und in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland und Siedlergewalt weitere Sanktionen verhängt werden. Dabei blieben sich die Minister uneinig. Ebenso konnte man sich nicht auf ein neues großes Paket mit Russland-Sanktionen einigen.

Wrack nach Flugzeugabsturz in NÖ sichergestellt

Gaming - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten am Sonntag in Gaming (Bezirk Scheibbs) ist das Wrack infolge der Bergung sichergestellt worden. Ein Sachverständiger wird seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten bestellt und wird sich mit der technischen Ursachenforschung befassen, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag auf Anfrage mit. Angeordnet wurde zudem die Obduktion der Leiche des 47-jährigen Piloten.

Präsident droht Amtsenthebung - Verfassungsreform in Ungarn

Budapest - Ungarns Parlament hat eine Verfassungsnovelle beschlossen, die unter anderem die Absetzung von Staatspräsident Tamas Sulyok vorsieht. Der neue Ministerpräsident Peter Magyar warf Sulyok vor, die Politik des im April abgewählten früheren Regierungschefs Viktor Orban mitgetragen zu haben. 139 Parlamentarier stimmten für die Änderungen, so dass die notwendige Zweidrittelmehrheit zustande kam. Sechs enthielten sich. Die Fraktion von Orbans Partei Fidesz blieb der Abstimmung fern.

Wegen Mordversuchs angeklagter Raser in Wels vor Gericht

Wels - In Wels steht am Dienstag ein 30-jähriger Autoraser wegen Mordversuchs und weiterer Delikte vor Gericht. Der Deutsche hatte am Februar auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und soll in einem Baustellenbereich mit 150 km/h ungebremst und ohne Ausweichversuch auf einen Arbeiter zugefahren sein. Dieser bemerkte dank des Folgetonhorns der Polizei die Gefahr und konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen.

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red