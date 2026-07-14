Neue US-Angriffe - Iran attackiert zwei Öltanker

Washington/Teheran - Das US-Militär hat in der Nacht auf Dienstag erneut iranische Ziele angegriffen. Es seien zahlreiche Orte im ganzen Land bombardiert worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit. Mehr als 50.000 US-Soldaten seien derzeit im Nahen Osten stationiert. Der Iran beschoss indes zwei Öltanker der Vereinigten Arabischen Emirate in der Straße von Hormuz, wie der Golfstaat auf X berichtete. Dabei sei ein indisches Besatzungsmitglied getötet worden.

Macron: Multinationale Truppe für Ukraine einsatzbereit

Paris - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat überraschend schon für die nächsten Monate gemeinsame Manöver der "Koalition der Willigen" der Ukraine-Verbündeten in den Nachbarländern des von Russland angegriffenen Landes angekündigt. Die Übungen sollten unter anderem zeigen, "dass wir bereit, entschlossen und glaubwürdig sind - zu Land, in der Luft und zur See", sagte Macron nach Beratungen der Koalition in Paris, an denen auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) teilnahm.

Russland griff Kiew mit ballistischen Raketen an

Paris - Das russische Militär hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht erneut mit ballistischen Raketen angegriffen, die aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwierig abzuwehren sind. Im Zentrum der Dreimillionenstadt waren gut ein halbes Dutzend Explosionen zu hören. Nach Behördenangaben brachen in mindestens zwei Stadtteilen Brände aus, teils ausgelöst durch herabgestürzte Trümmerteile.

EU-Außenministern gelingt keine Einigung auf Russland-Paket

Brüssel/Wien - Die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben am Montag in Brüssel über die Lage in Nahost und in der Ukraine beraten. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob in Reaktion auf die Ausweitung illegaler israelischer Siedlungen im Westjordanland und Siedlergewalt weitere Sanktionen verhängt werden. Dabei blieben sich die Minister uneinig. Ebenso konnte man sich nicht auf ein neues großes Paket mit Russland-Sanktionen einigen.

Präsident droht Amtsenthebung - Verfassungsreform in Ungarn

Budapest - Ungarns Parlament hat eine Verfassungsnovelle beschlossen, die unter anderem die Absetzung von Staatspräsident Tamas Sulyok vorsieht. Der neue Ministerpräsident Peter Magyar warf Sulyok vor, die Politik des im April abgewählten früheren Regierungschefs Viktor Orban mitgetragen zu haben. 139 Parlamentarier stimmten für die Änderungen, so dass die notwendige Zweidrittelmehrheit zustande kam. Sechs enthielten sich. Die Fraktion von Orbans Partei Fidesz blieb der Abstimmung fern.

Frau lag in OÖ blutüberströmt im Haus: Ehemann festgenommen

Marchtrenk - In Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) in Oberösterreich steht ein 50-Jähriger unter Verdacht, seiner Ehefrau massive Verletzungen im Genitalbereich und Bauchraum zugefügt zu haben. Der Mann wurde am 2. Juli fest- und später in Untersuchungshaft genommen, bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels gegenüber der APA einen Online-Bericht der "Kronen Zeitung" am Montagabend. Gegen ihn wird wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge ermittelt.

Wrack nach Flugzeugabsturz in NÖ sichergestellt

Gaming - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges mit zwei Toten und zwei Schwerverletzten am Sonntag in Gaming (Bezirk Scheibbs) ist das Wrack infolge der Bergung sichergestellt worden. Ein Sachverständiger wird seitens der Staatsanwaltschaft St. Pölten bestellt und wird sich mit der technischen Ursachenforschung befassen, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl am Montag auf Anfrage mit. Angeordnet wurde zudem die Obduktion der Leiche des 47-jährigen Piloten.

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red