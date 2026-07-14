Neue US-Angriffe - Iran attackiert zwei Öltanker

Washington/Teheran - Das US-Militär hat in der Nacht auf Dienstag erneut iranische Ziele angegriffen. Es seien zahlreiche Orte im ganzen Land bombardiert worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) mit. Mehr als 50.000 US-Soldaten seien derzeit im Nahen Osten stationiert. Der Iran beschoss indes zwei Öltanker der Vereinigten Arabischen Emirate in der Straße von Hormuz, wie der Golfstaat auf X berichtete. Dabei sei ein indisches Besatzungsmitglied getötet worden.

Ukraine attackierte zwei Raffinerien in Russland

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Die Ukraine hat in der Nacht auf Dienstag eine Raffinerie in der russischen Teilrepublik Baschkortostan in der Nähe des Uralgebirges angegriffen. Eine massive Attacke auf das Industriegebiet in Salawat bestätigte Republikchef Radij Chabirow auf Telegram. Tote und Verletzte gibt es seinen Angaben nach nicht. Der Krisenstab der südrussischen Region Krasnodar meldete indes einen weiteren Angriff auf die Raffinerie nahe der Siedlung Afipskaja.

Zweiter Toter bei ICE-Einsatz in den USA binnen einer Woche

Augusta (Maine)/Washington - Bei dem jüngsten tödlichen Schusswaffeneinsatz der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE ist es wohl zu einer Verwechslung gekommen. "Die getötete Person war nicht jene, nach der sie suchten", sagte Senator Angus King aus dem Staat Maine am Montag (Ortszeit) dem Sender CNN unter Berufung auf das US-Heimatschutzministerium. Beim Opfer handelt es sich laut Hilfsorganisationen um einen Kolumbianer. Es ist bereits der zweite tödliche Vorfall mit ICE-Beamten binnen einer Woche.

Trumps umstrittener Steuer-Vergleich mit Finanzamt gekippt

Washington - Eine US-Bundesrichterin hat den umstrittenen Vergleich zwischen Präsident Donald Trump und der US-Steuerbehörde IRS gekippt. Die Vereinbarung hatte Trump und seinen Unternehmen weitreichenden Schutz vor Steuerprüfungen zugesichert und sah ursprünglich einen 1,8 Milliarden Dollar schweren staatlichen Fonds für angebliche Opfer einer politischen Instrumentalisierung der Justiz vor.

Prozess um Terror-Pläne auf Vienna Pride fortgesetzt

St. Pölten - Im Prozess im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 könnten am Dienstag am Landesgericht St. Pölten weitere Urteile fallen. Einem nicht geständigen Brüderpaar im Alter von 20 und 23 Jahren werden terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation angelastet. Die Verhandlung wurde auch am Dienstag vorerst unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgesetzt.

Zwei Festnahmen wegen Waldbrand bei Paris

Fontainebleau - Nach dem Ausbruch eines Großbrandes im Wald von Fontainebleau südlich von Paris sind zwei Verdächtige festgenommen worden. Sie seien wegen "vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung" in Gewahrsam genommen worden, sagte der französische Innenminister Laurent Nu�ez am späten Montagabend. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen handelt es sich bei einem der beiden Verdächtigen um einen 18-Jährigen. Das Feuer in Fontainebleau war am Sonntag ausgebrochen.

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red