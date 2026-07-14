H�iby wird in den Hausarrest entlassen

Oslo - Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg H�iby, wird aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen. Die Staatsanwaltschaft habe ihre Berufung gegen den Entscheid des Bezirksgerichts Oslo zurückgezogen, nach dem der 29-Jährige weitere vier Wochen in Untersuchungshaft bleiben soll, diese aber mit einer Fußfessel im Hausarrest verbringen könne, meldete der norwegische Sender NRK am Dienstag.

Nach ukrainischen Angriffen: Stromausfälle in Sewastopol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Nach Angriffen der Ukraine auf die von Russland kontrollierte Halbinsel Krim wird in der Großstadt Sewastopol stundenlang der Strom abgeschaltet. Wie die örtlichen Behörden am Dienstag mitteilten, gibt es vorerst nur noch für zwei Stunden Strom, gefolgt von sechsstündigen Ausfällen. "Ich verstehe, wie schwierig dies ist", schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Wegen Mordversuchs angeklagter Raser in Wels vor Gericht

Wels - Weil er auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, ist ein 30-Jähriger am Dienstag in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht gestanden. Der Vorfall zog eine 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei nach sich, bei der er mehrmals versucht haben soll, Einsatzwagen von der Straße zu drängen. Er bekannte sich zum Mordversuch nicht schuldig. In seinen Aussagen widersprach er sich öfter.

Rund 2.000 Hektar bei Waldbrand bei Paris abgebrannt

Fontainebleau - Der bisher größte Waldbrand bei Fontainebleau südlich von Paris wütet weiter: Bisher brannten mehr als 2.000 Hektar der grünen Lunge von Paris ab, wie die Behörden mitteilten. Mittlerweile sind vier Löschflugzeuge vom Typ Canadair im Einsatz, die im Niedrigflug Wasser aus der Seine schöpfen. Insgesamt wurden 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Etwa 850 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Prozess um Terror-Pläne auf Vienna Pride fortgesetzt

St. Pölten - Im Prozess im Zusammenhang mit angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 haben sich die Schöffen am Landesgericht St. Pölten am frühen Dienstagnachmittag zu den Beratungen zurückgezogen. Einem nicht geständigen Brüderpaar im Alter von 20 und 23 Jahren werden terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation angelastet. Die Verhandlung lief unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Zweiter Toter bei ICE-Einsatz in den USA binnen einer Woche

Augusta (Maine)/Washington - Bei dem jüngsten tödlichen Schusswaffeneinsatz der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE ist es wohl zu einer Verwechslung gekommen. "Die getötete Person war nicht jene, nach der sie suchten", sagte Senator Angus King aus dem Staat Maine am Montag (Ortszeit) dem Sender CNN unter Berufung auf das US-Heimatschutzministerium. Beim Opfer handelt es sich laut Hilfsorganisationen um einen Kolumbianer. Es ist bereits der zweite tödliche Vorfall mit ICE-Beamten binnen einer Woche.

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red