Cyber-Angriff: Außenamt bestellt Russlands Botschafter ein

Wien - Das Außenministerium hat am Dienstag den russischen Botschafter in Wien einbestellt. Anlass sei die jüngste Erklärung aller 27 EU-Staaten zu russischen Cyberangriffen, in der erstmals offiziell bestätigt wird, dass die russische Hackergruppe Turla hinter dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium um den Jahreswechsel 2019/2020 stecke, bestätigte das Außenamt der APA einen Bericht der "Presse". Interne Informationen mit Russland-Bezug seien abgesaugt worden.

Trockenheit bleibt in Österreich ein massives Problem

Wien - Die Trockenheit in Österreich ist mittlerweile ein massives Problem. Wie Geosphere Austria am Dienstag bekannt gab, fiel von 1. Jänner bis 30. Juni um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das alleine wäre nicht so außergewöhnlich, meinte Geosphere Austria. Allerdings war es in einzelnen Landesteilen seit 1885 nicht mehr so trocken. Regionen in Nieder-, Oberösterreich und Salzburg waren besonders betroffen.

Neue AHS-Lehrpläne in Begutachtung

Wien - Nach langer Diskussion vor allem um Kürzungspläne für das Fach Latein hat das Bildungsministerium am Dienstag die neuen Lehrpläne für die AHS-Oberstufe in Begutachtung geschickt. Wie geplant wird das neue Pflichtfach Medien und Demokratie mit zwei Wochenstunden eingeführt, Informatik erhält eine zusätzliche Stunde. Im Gegenzug fallen zwei Stunden Latein bzw. zweite lebende Fremdsprache und eine Stunde für ein Wahlpflichtfach weg. Schulautonom sind andere Lösungen erlaubt.

Mehrere Tote bei Gebäudebrand in Brüssel

Brüssel - Bei einem Brand in der Brüsseler Innenstadt sind nach übereinstimmenden Medienberichten mehrere Tote gefunden worden. In einem Aufzug des sich im Umbau befindlichen Gebäudes wurden demnach mehrere leblose Menschen entdeckt.

Großeinsatz wegen Waldbrandes nach Blitzschlag in Tirol

Wildermieming/Lienz - Offenbar ein Blitzschlag hat Dienstagmittag oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Waldbrand ausgelöst. Eine dichte Rauchsäule breitete sich im Bereich des sogenannten "Grießlehn" aus. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden mehrere Hubschrauber angefordert. Insgesamt waren neun Feuerwehren im Einsatz, berichtete die Polizei der APA. Das genaue Ausmaß des Brandes war vorerst unklar.

Nach ukrainischen Angriffen: Stromausfälle in Sewastopol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Nach Angriffen der Ukraine auf die von Russland kontrollierte Halbinsel Krim wird in der Großstadt Sewastopol stundenlang der Strom abgeschaltet. Wie die örtlichen Behörden am Dienstag mitteilten, gibt es vorerst nur noch für zwei Stunden Strom, gefolgt von sechsstündigen Ausfällen. "Ich verstehe, wie schwierig dies ist", schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Zwei Schuldsprüche in Terror-Prozess mit Pride-Konnex

St. Pölten - Im Prozess mit einer Verbindung zu angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 sind am Dienstag in St. Pölten zwei Brüder im Alter von 20 und 23 Jahren schuldig gesprochen worden. Sie erhielten wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation sechs Monate bzw. ein Jahr bedingte Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Verhandlung war unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden.

Rund 2.000 Hektar bei Waldbrand bei Paris abgebrannt

Fontainebleau - Der bisher größte Waldbrand bei Fontainebleau südlich von Paris wütet weiter: Bisher brannten mehr als 2.000 Hektar der grünen Lunge von Paris ab, wie die Behörden mitteilten. Mittlerweile sind vier Löschflugzeuge vom Typ Canadair im Einsatz, die im Niedrigflug Wasser aus der Seine schöpfen. Insgesamt wurden 1.000 Menschen in Sicherheit gebracht. Etwa 850 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red