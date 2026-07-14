Trockenheit bleibt in Österreich ein massives Problem

Wien - Die Trockenheit in Österreich ist mittlerweile ein massives Problem. Wie Geosphere Austria am Dienstag bekannt gab, fiel von 1. Jänner bis 30. Juni um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das alleine wäre nicht so außergewöhnlich, meinte Geosphere Austria. Allerdings war es in einzelnen Landesteilen seit 1885 nicht mehr so trocken. Regionen in Nieder-, Oberösterreich und Salzburg waren besonders betroffen.

Cyber-Angriff: Außenamt bestellt Russlands Botschafter ein

Wien - Das Außenministerium hat am Dienstag den russischen Botschafter in Wien einbestellt. Anlass sei die jüngste Erklärung aller 27 EU-Staaten zu russischen Cyberangriffen, in der erstmals offiziell bestätigt wird, dass die russische Hackergruppe Turla hinter dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium um den Jahreswechsel 2019/2020 stecke, bestätigte das Außenamt der APA einen Bericht der "Presse". Interne Informationen mit Russland-Bezug seien abgesaugt worden.

Neue AHS-Lehrpläne in Begutachtung

Wien - Nach langer Diskussion vor allem um Kürzungspläne für das Fach Latein hat das Bildungsministerium am Dienstag die neuen Lehrpläne für die AHS-Oberstufe in Begutachtung geschickt. Wie geplant wird das neue Pflichtfach Medien und Demokratie mit zwei Wochenstunden eingeführt, Informatik erhält eine zusätzliche Stunde. Im Gegenzug fallen zwei Stunden Latein bzw. zweite lebende Fremdsprache und eine Stunde für ein Wahlpflichtfach weg. Schulautonom sind andere Lösungen erlaubt.

Mordversuchsprozess gegen Raser in Wels vertagt

Wels - Weil er auf der Welser Autobahn (A25) eine Polizeisperre missachtet und mit 150 km/h auf einen Bauarbeiter zugefahren sein soll, ist ein 30-Jähriger am Dienstag in Wels wegen Mordversuchs vor Gericht gestanden. Der Vorfall zog eine 160 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei nach sich, bei der er mehrmals versucht haben soll, Einsatzwagen abzudrängen. Er bekannte sich zum Mordversuch nicht schuldig. Der Prozess wurde am Nachmittag auf 8. September vertagt.

Zwei Schuldsprüche in Terror-Prozess mit Pride-Konnex

St. Pölten - Im Prozess mit einer Verbindung zu angeblichen Anschlagsplänen auf die Wiener Regenbogenparade der LGBTIQ+-Community am 17. Juni 2023 sind am Dienstag in St. Pölten zwei Brüder im Alter von 20 und 23 Jahren schuldig gesprochen worden. Sie erhielten wegen terroristischer Vereinigung und krimineller Organisation sechs Monate bzw. ein Jahr bedingte Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig. Die Verhandlung war unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt worden.

Großeinsatz wegen Waldbrandes in Tirol

Wildermieming - Vermutlich ein Blitzschlag hat Dienstagmittag oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen Waldbrand ausgelöst. Eine dichte Rauchsäule breitete sich im Bereich des sogenannten "Grießlehn" aus. Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden mehrere Hubschrauber angefordert. Insgesamt waren rund 150 Feuerwehrleute im Einsatz, berichtete die Polizei der APA. Das genaue Ausmaß des Brandes war vorerst unklar, die genaue Brandursache in Abklärung.

Mindestens zwei Tote bei Gebäudebrand in Brüssel

Brüssel - Bei einem Gebäudebrand in der Brüsseler Innenstadt sind Dienstagfrüh mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Arbeiter seien in einem Aufzug eingesperrt gewesen, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete, teilten die Brüsseler Behörden mit. Rettungskräfte konnten die Opfer demnach noch nicht aus dem Aufzug befreien. Das unter dem Namen Oxy bekannte Gebäude wird derzeit saniert.

Frankreich feiert Nationalfeiertag mit größter Militärparade

Paris - 24 Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag in Paris die bisher größte Militärparade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli mitverfolgt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Spitzenvertreter der Partnerländer in der Pro-Ukraine-Koalition eingeladen. Etwa 500 Soldaten aus den Ländern der sogenannten Koalition der Willigen, darunter auch 23 Gardesoldaten des Bundesheeres, marschierten bei der Parade auf der Prachtstraße Champs-Elys�es mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red