Trockenheit bleibt in Österreich ein massives Problem

Wien - Die Trockenheit in Österreich ist mittlerweile ein massives Problem. Wie Geosphere Austria am Dienstag bekannt gab, fiel von 1. Jänner bis 30. Juni um 27 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel. Das alleine wäre nicht so außergewöhnlich, meinte Geosphere Austria. Allerdings war es in einzelnen Landesteilen seit 1885 nicht mehr so trocken. Regionen in Nieder-, Oberösterreich und Salzburg waren besonders betroffen.

Cyber-Angriff: Außenamt bestellt Russlands Botschafter ein

Wien - Das Außenministerium hat am Dienstag den russischen Botschafter in Wien einbestellt. Anlass sei die jüngste Erklärung aller 27 EU-Staaten zu russischen Cyberangriffen, in der erstmals offiziell bestätigt wird, dass die russische Hackergruppe Turla hinter dem Cyberangriff auf das österreichische Außenministerium um den Jahreswechsel 2019/2020 stecke, bestätigte das Außenamt der APA einen Bericht der "Presse". Interne Informationen mit Russland-Bezug seien abgesaugt worden.

Trump rückt von Hormuz-Gebühr ab

Washington - US-Präsident Donald Trump rückt von der geplanten Gebühr für Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz ab und setzt stattdessen auf ein finanzielles Engagement der Golfstaaten. Nach "sehr produktiven Gesprächen" mit den Führungsspitzen im Nahen Osten habe er beschlossen, die Abgabe von 20 Prozent durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, erklärte Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social.

Nach ukrainischen Angriffen: Stromausfälle in Sewastopol

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Paris - Nach Angriffen der Ukraine auf die von Russland kontrollierte Halbinsel Krim wird in der Großstadt Sewastopol stundenlang der Strom abgeschaltet. Wie die örtlichen Behörden am Dienstag mitteilten, gibt es vorerst nur noch für zwei Stunden Strom, gefolgt von sechsstündigen Ausfällen. "Ich verstehe, wie schwierig dies ist", schrieb der von Moskau eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew auf dem Kurznachrichtendienst Telegram.

Sechs Tote nach Brand in Brüssel gefunden

Brüssel - Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt ist ein sechster Toter gefunden worden. Alle Toten seien im selben abgestürzten Aufzug gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mehrere Arbeiter seien in einem Aufzug eingesperrt gewesen, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete, teilten die Brüsseler Behörden mit. Das unter dem Namen Oxy bekannte Gebäude wird derzeit saniert.

Weiter Kampf gegen Waldbrand in Tirol, aber unter Kontrolle

Wildermieming - Vermutlich ein Blitzschlag hat Dienstagmittag einen Waldbrand oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ausgelöst. Ein Großaufgebot an Feuerwehren befand sich an Ort und Stelle, gelöscht wurde vorerst aus der Luft. Acht bis zehn Hektar Fläche waren betroffen. Mittlerweile habe das Feuer eingedämmt und eine Ausbreitung verhindert werden können, sagte der Bezirksfeuerwehrkommandant von Innsbruck-Land, Thomas Reiner, zur APA am frühen Abend.

Waldbrand südlich von Paris: Feuerwehrmann verantwortlich

Fontainebleau - Ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr hat sich zur Brandstiftung im Wald von Fontainebleau südlich von Paris bekannt. Der Mann habe gestanden, mit einem Feuerzeug und Benzin Reisig angezündet zu haben, sagte die Staatsanwältin Diane Ngomsik am Dienstag. Der seit Sonntag wütende Brand hat mittlerweile mehr als 2.000 Hektar der grünen Lunge von Paris erfasst. Insgesamt seien sechs Verdächtige in Polizeigewahrsam genommen worden, sagte die Staatsanwältin von Fontainebleau.

Frankreich feiert Nationalfeiertag mit größter Militärparade

Paris - 24 Staats- und Regierungschefs haben am Dienstag in Paris die bisher größte Militärparade zum französischen Nationalfeiertag am 14. Juli mitverfolgt. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte die Spitzenvertreter der Partnerländer in der Pro-Ukraine-Koalition eingeladen. Etwa 500 Soldaten aus den Ländern der sogenannten Koalition der Willigen, darunter auch 23 Gardesoldaten des Bundesheeres, marschierten bei der Parade auf der Prachtstraße Champs-Elys�es mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red