Sechs Tote nach Brand in Brüssel gefunden

Brüssel - Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt ist ein sechster Toter gefunden worden. Alle Toten seien im selben abgestürzten Aufzug gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mehrere Arbeiter seien in einem Aufzug eingesperrt gewesen, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete, teilten die Brüsseler Behörden mit. Das unter dem Namen Oxy bekannte Gebäude wird derzeit saniert.

ICE soll Fahrzeugkontrollen zurückfahren

Washington/Mexiko-Stadt - Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE soll nach Todesschüssen auf zwei Migranten ihre Strategie ändern: Die "New York Times", der Sender CNN und andere Medien berichteten am Dienstag übereinstimmend, ICE solle auf Anordnung der US-Regierung vorerst auf die meisten Fahrzeugkontrollen verzichten. In den vergangenen Tagen hatten Mitarbeiter der Behörde einen Mexikaner und einen Kolumbianer in ihren Autos erschossen.

Trump rückt von Hormuz-Gebühr ab

Washington - US-Präsident Donald Trump rückt von der geplanten Gebühr für Schiffspassagen durch die Straße von Hormuz ab und setzt stattdessen auf ein finanzielles Engagement der Golfstaaten. Nach "sehr produktiven Gesprächen" mit den Führungsspitzen im Nahen Osten habe er beschlossen, die Abgabe von 20 Prozent durch Handels- und Investitionsabkommen zu ersetzen, erklärte Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social. Die US-Angriffe auf den Iran gingen unterdessen weiter.

Zwei Russen und ein Amerikaner zur ISS gestartet

Baikonur/Washington - Trotz der Spannungen aufgrund des russischen Krieges gegen die Ukraine sind zwei russische Kosmonauten mit einem US-Astronauten an Bord eines russischen Raumschiffs zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. "Heute um 20.52 Uhr Moskauer Zeit (19.52 Uhr MESZ) hat die Sojus MS-29 an dem Modul 'Pritschal' der ISS angedockt", teilte die staatliche russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Dienstag bei Telegram mit.

Schwester von US-Senator Graham als Nachfolgerin vereidigt

Washington - Die jüngere Schwester des überraschend gestorbenen US-Senators Lindsey Graham hat dessen Amtsgeschäfte übernommen. Darline Graham Nordone wurde am Dienstag im US-Parlament als Senatorin für South Carolina vereidigt. Politisch ist sie bisher nicht in Erscheinung getreten. Die "Washington Post" schrieb, dass sie keine politische Vergangenheit vorweise und dass über ihre eigenen politischen Ansichten öffentlich nur wenig bekannt sei.

Großes Gedenken zehn Jahre nach Nizza-Anschlag

Nizza - Am zehnten Jahrestag des islamistischen Lkw-Anschlags auf der Strandpromenade von Nizza gedenkt die südfranzösische Stadt am Dienstag der 86 Todesopfer. "Keiner von uns hat vergessen, vergisst oder wird jemals vergessen, was hier in Nizza am 14. Juli 2016 geschehen ist. Niemals", sagte Präsident Emmanuel Macron bei seiner Gedenkansprache. Frankreich werde die Betroffenen nicht in Stich lassen und fest an ihrer Seite stehen, sicherte Macron zu.

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red