US-Militär: Seeblockade gegen iranische Häfen gestartet

Washington - Das US-Militär blockiert erneut iranische Häfen und Küstengebiete. Die Seeblockade sei um 22.00 Uhr MESZ (16.00 Uhr US-Ostküstenzeit) aufgenommen worden, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf der Plattform X mit. Schiffe werden so daran gehindert, dass sie iranische Häfen oder Küstengebiete ansteuern oder von dort wegfahren können. Das US-Militär flog in der Nacht auch eine neue Angriffswelle auf iranische Ziele.

Falscher Schönheitsärztin drohen in Wien mehrere Jahre Haft

Wien - Nach langwierigen Ermittlungen wird in der kommenden Woche gegen eine falsche Beauty-Ärztin vor einem Wiener Schöffensenat verhandelt, die zahlreichen Patientinnen schwere Verletzungen zugefügt haben soll. Landesgerichtssprecherin Christina Salzborn bestätigte am Dienstagabend entsprechende APA-Informationen. Demnach findet am 23. Juli ein Prozess wegen Untreue, schweren gewerbsmäßigen Betrugs, schwerer Körperverletzung, Körperverletzung und Kurpfuscherei statt.

Experte: Trockenheit bringt Land nahe an "Ausnahmesituation"

Wien - An rund 85 Prozent der Messstellen lagen die Flusspegel Ende Juni unter dem langjährigen Monatsmittel, bei den Grundwassermessstellen gibt es bei rund 80 Prozent niedrige oder sehr niedrige Stände. Angesichts dieser Werte aus dem Monatsbericht "Wasserhaushalt Österreich" spricht der Hydrologe Günter Blöschl (TU Wien) von einer Lage "am Rande einer Ausnahmesituation". Die Kombination aus trockenem Winter und anschließend wenig Regen vielerorts "fällt aus dem Rahmen".

Traktorunfall in Vorarlberg mit zwei Toten

Satteins - Ein Traktorlenker und seine sechsjährige Tochter sind am Dienstag ums Leben gekommen, als sich das Gefährt auf einem Wiesengelände in Satteins (Bezirk Feldkirch) überschlug. Der Mann hatte auch seine zweite Tochter im Alter von vier Jahren auf die Fahrt mit einem Traktor samt Anhänger mitgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Vorarlberg in der Nacht auf Mittwoch. Die Vierjährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.

Mehr als 2.000 bestätigte Ebola-Fälle in DR Kongo

Kinshasa - Die tödliche Ebola-Krankheit breitet sich in der Demokratischen Republik Kongo weiter aus. Die Zahl der bestätigten Ebola-Fälle ist am Dienstag auf 2.011 gestiegen, geht aus offiziellen Daten der Regierung in Kinshasa hervor. 754 Infizierte seien gestorben. Am Montag waren 54 Fälle in den Provinzen Ituri, Nord-Kivu und Haut-Uele bestätigt worden. Die Dunkelziffer dürfte weiter höher liegen, unter anderem wegen der drastischen Quarantänemaßnahmen für Infizierte.

Sechs Tote nach Brand in Brüssel gefunden

Brüssel - Nach dem Brand auf einer Baustelle in einem Gebäude in der Brüsseler Innenstadt ist ein sechster Toter gefunden worden. Alle Toten seien im selben abgestürzten Aufzug gewesen, sagte eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Mehrere Arbeiter seien in einem Aufzug eingesperrt gewesen, als sich das Feuer im Liftschacht ausbreitete, teilten die Brüsseler Behörden mit. Das unter dem Namen Oxy bekannte Gebäude wird derzeit saniert.

ICE soll Fahrzeugkontrollen zurückfahren

Washington/Mexiko-Stadt - Die umstrittene US-Einwanderungsbehörde ICE soll nach Todesschüssen auf zwei Migranten ihre Strategie ändern: Die "New York Times", der Sender CNN und andere Medien berichteten am Dienstag übereinstimmend, ICE solle auf Anordnung der US-Regierung vorerst auf die meisten Fahrzeugkontrollen verzichten. In den vergangenen Tagen hatten Mitarbeiter der Behörde einen Mexikaner und einen Kolumbianer in ihren Autos erschossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red