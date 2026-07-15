Frau in Tirol bei Gabel-Attacke schwerstverletzt

Kufstein - Ein 41-Jähriger hat vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung im Tiroler Kufstein seine 38-jährige Freundin bei einer Auseinandersetzung offenbar mit einer Gabel ins Gesicht gestoßen und schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Rumänin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie lag in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Der Mann, ebenfalls ein Rumäne, wurde noch am selben Tag in der Wohnung festgenommen, sagte ein Polizeisprecher zur APA.

Waldbrand bei Paris eingedämmt - Verdächtige in Gewahrsam

Paris - Der seit Sonntag wütende Waldbrand südlich von Paris ist eingedämmt. Etwa 800 Feuerwehrleute waren am Mittwoch weiter im Einsatz, wie die Behörden mitteilten. Der Brand werde an der Ausbreitung gehindert, aber sei noch nicht gelöscht. Den Brandbekämpfern standen noch drei Löschflugzeuge vom Typ Canadair zur Verfügung, eines weniger als am Vortag.

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er dem US-Sender Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

Sommersaison im heimischen Tourismus gut angelaufen

Wien - Die Sommersaison ist im heimischen Tourismus gut angelaufen. Bereits im Mai wurden, wie berichtet, 12 Prozent mehr Nächtigungen als im Vorjahresmonat verzeichnet. Das war laut Statistik Austria der höchste Mai-Wert seit Aufzeichnungsbeginn. Georg Imlauer, Obmann des Fachverbandes Hotellerie der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), tritt im Ö1-"Morgenjournal" am Mittwoch dennoch auf die Euphoriebremse. Für ihn sei die Sommersaison momentan "eher zufriedenstellend".

Gut eine halbe Million Kinder in Europa ohne Impfschutz

Genf/Wien - In der WHO-Europaregion ist die Zahl der völlig ungeimpften Kinder 2025 gesunken. Doch die Zahl jener, die keinen oder keinen vollen Impfschutz gegen Infektionskrankheiten haben, sei noch groß, berichten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch. Zur WHO-Europaregion gehören 53 Länder, darunter auch etwa die Türkei, Turkmenistan und Israel. Hierzulande zeige sich laut UNICEF Österreich eine stabile bzw. leicht verbesserte Impfquote.

Salat als Verursacher von US-Durchfall-Welle unter Verdacht

Washington - In den USA hat ein Parasit, der explosionsartigen Durchfall verursacht, inzwischen tausende Menschen in 34 Bundesstaaten infiziert. Mehr als 1.600 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen seien bereits erfasst, weitere 5.100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen.

"Nur mehr einzelne Glutnester" bei Waldbrand in Tirol

Wildermieming/Breitenbach/Matrei in Osttirol - Der Dienstagmittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochene größere Waldbrand oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) ist offenbar bereits fast vollständig gelöscht. "Es schaut sehr gut aus. Es gibt nur mehr einzelne Glutnester", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Reiner zur APA am Mittwoch. Hubschrauber standen im Lösch-Einsatz. Man sei "optimistisch", dass noch am Mittwoch "Brand aus" gegeben werden könne, sicher sei dies allerdings nicht.

Ende der Grenzkontrollen zwischen Gibraltar und Spanien

Brüssel/Gibraltar/London - Nach mehr als einem Jahrhundert hat die Grenzbarriere zwischen Spanien und Gibraltar ausgedient. Seit Mitternacht gibt es keine Grenzkontrollen mehr zwischen dem EU-Land und dem britischen Überseegebiet. Der Abbau des im Jahr 1908 errichteten, symbolträchtigen und etwa einen Kilometer langen Metallzaunes soll schon diese Woche beginnen. Der spanische Außenminister Jos� Manuel Albares sprach von einem "historischen" Ereignis.

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red