Frau in Tirol bei Gabel-Attacke schwerstverletzt

Kufstein - Ein 41-Jähriger hat vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung im Tiroler Kufstein seine 38-jährige Lebensgefährtin bei einer Auseinandersetzung offenbar mit einer Gabel ins Gesicht gestoßen und schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Rumänin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie lag in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Der Mann, ebenfalls ein Rumäne, wurde noch am selben Tag in der Wohnung festgenommen.

Kärntner Krankenpflegerin von Tötungsvorwurf freigesprochen

Klagenfurt - Eine 24 Jahre alte, diplomierte Krankenpflegerin ist am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt nicht rechtskräftig vom Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihr in einem Strafantrag vorgeworfen, für den Tod einer 85 Jahre alten Frau verantwortlich zu sein. Diese war im November 2025 an einem tödlichen Herz-Kreislaufversagen sowie einer Sepsis gestorben, nachdem sie eine zu hohe Dosis eines Medikaments eingenommen hatte.

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er dem US-Sender Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

Zahl völlig ungeimpfter Kinder in Europa gesunken

Genf/Wien - In der WHO-Europaregion ist die Zahl der völlig ungeimpften Kinder 2025 gesunken. Doch die Zahl jener, die keinen oder keinen vollen Impfschutz gegen Infektionskrankheiten haben, sei noch groß, berichten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch. Zur WHO-Europaregion gehören 53 Länder, darunter auch etwa die Türkei, Turkmenistan und Israel. Hierzulande zeige sich laut UNICEF Österreich eine stabile bzw. leicht verbesserte Impfquote.

Ukraine und Russland greifen einander im Schwarzen Meer an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine und Russland attackieren einander gegenseitig im Schwarzen Meer. Die Ukraine hat in der Nacht auf Mittwoch nach Angaben aus Kiew 20 russische Schiffe im Schwarzen Meer mit Drohnen angegriffen. Dabei seien 17 Öltanker, zwei Gastanker und ein Schlepper getroffen worden, teilte der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, auf dem Kurzmitteilungsdienst Telegram mit. Russland nahm Häfen in mehreren ukrainischen Regionen ins Visier.

Tausende Infizierte bei US-Durchfall-Welle

Washington - In den USA hat ein Parasit, der explosionsartigen Durchfall verursacht, inzwischen tausende Menschen in 34 Bundesstaaten infiziert. Mehr als 1.600 bestätigte Cyclosporiasis-Infektionen seien bereits erfasst, weitere 5.100 Fälle würden noch untersucht, hieß es von der US-Gesundheitsbehörde CDC. Da die Krankheit häufig unerkannt bleibe oder nicht gemeldet werde, dürfte die tatsächliche Zahl noch deutlich höher liegen.

Deutlich mehr Anmeldungen für Sommerschule

Wien - Für die Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen, die für Kinder in Deutschförderklassen heuer erstmals verpflichtend ist, haben sich rund 58.600 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon sind laut Zahlen des Bildungsministeriums rund 42.800 freiwillig dabei, 15.700 sind dazu verpflichtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 41.100 Kinder und Jugendliche teil.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind Todesursache Nummer Eins

Österreich/Wien - Herz-Kreislauf-Erkrankungen waren mit 33,4 Prozent weiterhin die häufigste Todesursache in Österreich im Vorjahr, gefolgt von Krebs mit 24,9 Prozent. Laut Statistik Austria würden Männer und Frauen aufgrund der steigenden Lebenserwartung häufiger an Krankheiten sterben, die im Alter vermehrt auftreten. Insgesamt starben im vergangenen Jahr 87.902 Österreicherinnen und Österreicher, mehr als die Hälfte der Verstorbenen (rund 59 Prozent) wurde über 80 Jahre alt.

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red