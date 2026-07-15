Deutlich mehr Anmeldungen für Sommerschule

Wien - Für die Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen, die für Kinder in Deutschförderklassen heuer erstmals verpflichtend ist, haben sich rund 58.600 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon sind laut Zahlen des Bildungsministeriums rund 42.800 freiwillig dabei, 15.700 sind dazu verpflichtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 41.100 Kinder und Jugendliche teil.

Frau in Tirol bei Gabel-Attacke schwerstverletzt

Kufstein - Ein 41-Jähriger hat vergangenen Sonntagabend in einer Wohnung im Tiroler Kufstein seine 38-jährige Lebensgefährtin bei einer Auseinandersetzung offenbar mit einer Gabel ins Gesicht gestoßen und schwerstverletzt. Nach der Erstversorgung wurde die Rumänin in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Sie lag in kritischem, aber stabilem Zustand auf der Intensivstation. Der Mann, ebenfalls ein Rumäne, wurde noch am selben Tag in der Wohnung festgenommen.

Zahl völlig ungeimpfter Kinder in Europa gesunken

Genf/Wien - In der WHO-Europaregion ist die Zahl der völlig ungeimpften Kinder 2025 gesunken. Doch die Zahl jener, die keinen oder keinen vollen Impfschutz gegen Infektionskrankheiten haben, sei noch groß, berichten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF am Mittwoch. Zur WHO-Europaregion gehören 53 Länder, darunter auch etwa die Türkei, Turkmenistan und Israel. Hierzulande zeige sich laut UNICEF Österreich eine stabile bzw. leicht verbesserte Impfquote.

Verkehrsstrafenkatalog veröffentlicht: Strafen steigen stark

Wien - Das Bundesministerium für Mobilität hat diese Woche den angekündigten neuen Verkehrsstrafenkatalog veröffentlicht. Damit werden ab 1. Jänner, wie bereits bekannt, Strafhöhen von Anonymverfügungen österreichweit vereinheitlicht - unabhängig davon, in welchem Bundesland die Übertretung begangen wurde. Die Harmonisierung wurde seit Jahren gefordert. Der Mobilitätsclub ÖAMTC begrüßte den Schritt am Mittwoch in einer Aussendung, übte aber Kritik an den starken Straferhöhungen.

Wallner drängt auf Tempo bei Reformpartnerschaft

Wien - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) drängt auf mehr Tempo bei der Klärung von Finanzfragen in der Reformpartnerschaft. Es sei "noch eine weite Wegstrecke zu gehen", deshalb solle man "schnellstens die Finanzbeurteilung vornehmen", sagte Wallner am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal". Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) oder zumindest dessen Experten müssten "bald an den Tisch kommen", damit die Finanzfragen über den Sommer geklärt werden könnten, forderte er.

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er dem US-Sender Fox News. Trump kündigte heftige Angriffe auch in den kommenden Nächten an. Irans Streitkräfte feuerten als Vergeltung auf die nächtlichen US-Angriffe wieder Raketen und Drohnen auf Ziele in der Golfregion und Jordanien.

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red