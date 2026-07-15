Deutlich mehr Anmeldungen für Sommerschule

Wien - Für die Sommerschule in den beiden letzten Ferienwochen, die für Kinder in Deutschförderklassen heuer erstmals verpflichtend ist, haben sich rund 58.600 Schülerinnen und Schüler angemeldet. Davon sind laut Zahlen des Bildungsministeriums rund 42.800 freiwillig dabei, 15.700 sind dazu verpflichtet. Zum Vergleich: Im Vorjahr nahmen 41.100 Kinder und Jugendliche teil.

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Washington - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran erneut mit Angriffen auf zivile Infrastruktur gedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, "es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln", sagte er dem US-Sender Fox News. Die USA flogen eine neue Welle von Luftangriffen auf iranische Verteidigungssysteme sowie Lager- und Startplätze für Marschflugkörper. Die Luftschläge hätten um 12.00 Uhr MESZ begonnen, teilte das US-Militär am Mittwoch mit.

Verkehrsstrafenkatalog veröffentlicht: Strafen steigen stark

Wien - Das Bundesministerium für Mobilität hat diese Woche den angekündigten neuen Verkehrsstrafenkatalog veröffentlicht. Damit werden ab 1. Jänner, wie bereits bekannt, Strafhöhen von Anonymverfügungen österreichweit vereinheitlicht - unabhängig davon, in welchem Bundesland die Übertretung begangen wurde. Die Harmonisierung wurde seit Jahren gefordert. Der Mobilitätsclub ÖAMTC begrüßte den Schritt am Mittwoch in einer Aussendung, übte aber Kritik an den starken Straferhöhungen.

Wiens Altstadterhaltungsfonds wird vorübergehend ausgesetzt

Wien - Wien setzt den Altstadterhaltungsfonds vorübergehend aus. Das teilte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) am Mittwoch in einer Aussendung mit. Die Entscheidung erfolge angesichts der angespannten budgetären Situation und sei Teil einer verantwortungsvollen Konsolidierung, betonte sie. Das Bekenntnis zum Schutz des baukulturellen Erbes bleibe davon unberührt, wurde beteuert.

Suchaktion in Tirol - Polizeischülerin stürzt in Wasserfall

Umhausen - Eine großangelegte Suchaktion nach einer 34-jährigen Polizeischülerin ist Mittwochnachmittag in Umhausen im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) im Gang gewesen. Die junge Frau war im Zuge einer Alpinausbildung beim "Stuibenfall"-Klettersteig aus unbekannter Ursache offenbar in den gleichnamigen Wasserfall gestürzt, berichtete die Exekutive. Der Unfall dürfte bei der Überquerung der Seilbrücke über den Wasserfall passiert sein.

Außenministertreffen: Gaza und Nahost im Fokus

Wien/Kairo - Außenministerin Meinl-Reisinger (NEOS) hat am Mittwoch ihren ägyptischen Amtskollegen Abdelatty zu einem Arbeitsbesuch in Wien empfangen. Bei der anschließenden Pressekonferenz sprachen die Außenminister unter anderem über Migration, Wirtschaftsbeziehungen und die Lage im Nahen Osten. Abdelatty forderte, "dass das palästinensische Volk seine legitimen Rechte erhält". Die Blockade humanitärer Hilfsgüter im Gazastreifen nannte Meinl-Reisinger "inakzeptabel".

Wallner drängt auf Tempo bei Reformpartnerschaft

Wien - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) drängt auf mehr Tempo bei der Klärung von Finanzfragen in der Reformpartnerschaft. Es sei "noch eine weite Wegstrecke zu gehen", deshalb solle man "schnellstens die Finanzbeurteilung vornehmen", sagte er am Dienstag im Ö1-"Mittagsjournal". Die konkrete Umsetzung der Reformpartnerschaft war am Mittwoch auch Thema zwischen Wallner und Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Cyberattacke: Japan in Sorge vor Sushi- und Fastfood-Engpass

Tokio - In Japan hat die Firma Nichirei, ein führender Tiefkühlkosthersteller im Land, am Mittwoch mitgeteilt, "Ziel eines Cyberangriffs" geworden zu sein. Dies beeinträchtige neben dem Betrieb eigener Tochtergesellschaften auch die Belieferung von Kunden und schürt in Japan die Sorge vor möglichen Lieferengpässen oder sogar Filialschließungen. Zu diesen zählt neben einer beliebten Sushikette auch der Fastfoodanbieter Kentucky Fried Chicken (KFC).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red