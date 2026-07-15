US-Militär startet neue Angriffswelle auf Iran

Washington - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die zweite Angriffswelle des Tages gegen den Iran gestartet. Diese habe um 15.00 US-Ostküstenzeit (21.00 Uhr MESZ) begonnen, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (CENTCOM) auf der Plattform X mit. Die Angriffe richten sich demnach gegen militärische Fähigkeiten des Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Straße von Hormuz zu bedrohen.

Sturz in Tiroler Wasserfall: Polizeischülerin tot gefunden

Umhausen - Eine 34-jährige Polizeischülerin ist am frühen Mittwochabend nach einer stundenlangen Suchaktion tot am Fuße des Stuibenfalls in Umhausen im Tiroler Ötztal, einem Wasserfall, gefunden worden. Dies teilte die Exekutive mit. Die junge Frau war im Zuge einer Alpinausbildung beim "Stuibenfall"-Klettersteig aus unbekannter Ursache offenbar in den Wasserfall gestürzt. Der Unfall dürfte bei der Überquerung der Seilbrücke über den Wasserfall passiert sein.

Ukrainischer Verteidigungsminister Fedorow tritt zurück

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Verteidigungsminister Mychailo Fedorow hat seinen Rücktritt erklärt. "Es war eine große Ehre, dem ukrainischen Volk als Verteidigungsminister zu dienen", erklärte Fedorow am Mittwochabend im Onlinedienst Telegram. Am Sonntag hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Regierungsumbildung verkündet, die unter anderem den Rücktritt der ukrainischen Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko beinhaltete.

Tote bei neuen Angriffen zwischen Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss sind am Mittwoch im ostukrainischen Gebiet Donezk nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Acht weitere Menschen wurden laut ukrainischen Behörden bei den Angriffen auf die Siedlung Jasna Poljana und die Stadt Kramatorsk unter anderem mit ferngesteuerten Drohnen verletzt. Russland meldete unterdessen den Tod des Chefingenieurs des AKW Saporischschja durch einen ukrainischen Drohnenangriff.

Erstmals Lotto-Achtfachjackpot - es geht um zwölf Mio. Euro

Wien - Die Sensation ist perfekt, und das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien - das Unternehmen wurden Anfang Juli 40 Jahre alt - wird mit einem historischen Meilenstein gebührend gefeiert: Bei der Ziehung am Mittwoch hat es erneut keinen Sechser gegeben, und es gibt erstmals einen Achtfachjackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.

Transit: Vorentscheidung zur Italien-Klage fällt Donnerstag

Brüssel/Innsbruck/Österreich - Im Tiroler Transit-Streit fällt am Donnerstag wohl die Vorentscheidung: Generalanwalt Campos S�nchez-Bordona wird seine Schlussanträge zur Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen veröffentlichen. Diesen folgt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seinen Urteilen meistens. Ein solches wird für den späten Herbst oder Anfang 2027 erwartet. Italien prangert Einschränkungen für Lkw auf der Inntalautobahn und der Brennerautobahn an, und sieht Europarechtswidrigkeit.

Israels Parlament schwächt Kontrolle der Regierung

Tel Aviv - Das israelische Parlament hat ein umstrittenes Gesetz verabschiedet, das die Befugnisse der Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara deutlich einschränkt. Die Knesset billigte das Gesetz in dritter und letzter Lesung. Nach Angaben der Regierungskoalition soll das Gesetz das Verhältnis zwischen Regierung und Rechtsberatung neu ordnen. Kritiker sehen darin eine Schwächung der rechtsstaatlichen Kontrolle der Exekutive.

US-Minister kündigt Testosteron-Test für Soldaten ab 30 an

Washington - Ab dem Alter von 30 Jahren sollen in den USA künftig die Testosteronwerte von Soldaten getestet werden. Dies werde im Rahmen einer bereits bestehenden jährlichen Gesundenuntersuchung stattfinden, kündigte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth in einem Video auf der Plattform X an. Für Soldaten unter 30 sei der Test freiwillig. Eine Behandlung wird demnach im Fall eines festgestellten Testosteronmangels empfohlen, ist jedoch keine Pflicht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red