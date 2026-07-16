USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran

Teheran/Washington - Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. US-Präsident Donald Trump drohte erneut mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur, ehe er wenig später versöhnliche Töne anschlug.

Sturz in Tiroler Wasserfall: Polizeischülerin tot gefunden

Umhausen - Eine 34-jährige Polizeischülerin ist am frühen Mittwochabend nach einer stundenlangen Suchaktion tot am Fuße des Stuibenfalls in Umhausen im Tiroler Ötztal, einem Wasserfall, gefunden worden. Dies teilte die Exekutive mit. Die junge Frau war im Zuge einer Alpinausbildung beim "Stuibenfall"-Klettersteig aus unbekannter Ursache offenbar in den Wasserfall gestürzt. Der Unfall dürfte bei der Überquerung der Seilbrücke über den Wasserfall passiert sein.

Transit: Vorentscheidung zur Italien-Klage fällt Donnerstag

Brüssel/Innsbruck/Österreich - Im Tiroler Transit-Streit fällt am Donnerstag wohl die Vorentscheidung: Generalanwalt Campos S�nchez-Bordona wird seine Schlussanträge zur Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen veröffentlichen. Diesen folgt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seinen Urteilen meistens. Ein solches wird für den späten Herbst oder Anfang 2027 erwartet. Italien prangert Einschränkungen für Lkw auf der Inntalautobahn und der Brennerautobahn an, und sieht Europarechtswidrigkeit.

Energiekonzern-Chef soll ukrainische Regierung führen

Kiew (Kyjiw) - Mitten im Krieg gegen den Angreifer Russland gibt es in der Ukraine die nächste Regierungsumbildung. Präsident Wolodymyr Selenskyj will nach der Entlassung des gesamten Ministerkabinetts den bisherigen Leiter des staatlichen Energiekonzerns Naftogaz, Serhij Korezkyj, zum Regierungschef machen. Die Ernennung Korezkyjs zum Ministerpräsidenten wurde beim Parlament beantragt, wie dessen Präsident Ruslan Stefantschuk bestätigte.

Tote bei neuen Angriffen zwischen Russland und Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Durch russischen Beschuss sind am Mittwoch im ostukrainischen Gebiet Donezk nach Behördenangaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Im südostukrainischen Gebiet Saporischschja sind mindestens fünf Zivilisten durch russische Angriffe getötet worden. Russland meldete unterdessen den Tod des Chefingenieurs des AKW Saporischschja durch einen ukrainischen Drohnenangriff.

Erstmals Lotto-Achtfachjackpot - es geht um zwölf Mio. Euro

Wien - Die Sensation ist perfekt, und das Jubiläumsjahr der Österreichischen Lotterien - das Unternehmen wurden Anfang Juli 40 Jahre alt - wird mit einem historischen Meilenstein gebührend gefeiert: Bei der Ziehung am Mittwoch hat es erneut keinen Sechser gegeben, und es gibt erstmals einen Achtfachjackpot, der am kommenden Sonntag ausgespielt wird. Dabei wird es ersten Hochrechnungen zufolge um rund 12 Millionen Euro gehen.

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red