USA erhöhen mit neuen Angriffen und Drohungen Druck auf Iran

Teheran/Washington - Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. US-Präsident Donald Trump drohte erneut mit der Zerstörung ziviler Infrastruktur, ehe er wenig später versöhnliche Töne anschlug. Der Iran warnte vor massiven Gegenschlägen.

Löscharbeiten nach Waldbrand in Tirol dauerten an

Wildermieming - Die Nachlöscharbeiten nach dem Dienstagvormittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochenen größeren Waldbrandes oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) haben auch am Donnerstag weiterhin angedauert. Man sei weiter "den ganzen Tag damit beschäftigt, Glutnester zu bekämpfen", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Thomas Reiner am Donnerstag zur APA. Es gebe zwar "Hoffnung", dass am Abend dann "Brand aus" gegeben werden könne, Gewissheit aber nicht.

Gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei gegenseitigen Angriffen der Ukraine und Russlands sind auf beiden Seiten mehrere Menschen getötet worden. Das russische Militär griff in den frühen Morgenstunden erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew an, wobei nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung ballistische Raketen zum Einsatz kamen. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet und sechs weitere Personen verletzt, wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag auf Telegram mitteilte.

Transit: Vorentscheidung zur Italien-Klage fällt Donnerstag

Brüssel/Innsbruck/Österreich - Im Tiroler Transit-Streit fällt am Donnerstag wohl die Vorentscheidung: Generalanwalt Campos S�nchez-Bordona wird seine Schlussanträge zur Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen veröffentlichen. Diesen folgt der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seinen Urteilen meistens. Ein solches wird für den späten Herbst oder Anfang 2027 erwartet. Italien prangert Einschränkungen für Lkw auf der Inntalautobahn und der Brennerautobahn an, und sieht Europarechtswidrigkeit.

EU-Kommissar Brunner: "Binnengrenzkontrollen abschaffen"

Brüssel - EU-Migrationskommissar Magnus Brunner hat Länder wie Österreich und Deutschland aufgerufen, ihre Grenzkontrollen im Schengenraum zu beenden. "Es ist nun an der Zeit, die Kontrollen an den Binnengrenzen abzuschaffen", sagte Brunner in einem Interview mit dem European Newsroom (ENR) in Brüssel, dem auch die APA angehört. Die EU-Außengrenzen seien durch den Pakt für Migration und Asyl nunmehr besser geschützt, weil die Verfahren an den Außengrenzen stattfinden.

IHS sieht weiter Überschreitung des Maastricht-Ziels

Wien - Die Budgetkonsolidierung der Bundesregierung bringt laut neuester IHS-Mittelfristprognose zwar ein deutliches Absinken der Defizitquote, die zuletzt mehr als 4 Prozent betrug. Doch um das Maastricht-Ziel von 3 Prozent zu erreichen und das EU-Defizitverfahren zu verlassen, in dem sich Österreich befindet, sind "zusätzliche Anstrengungen notwendig". Das IHS sieht einen schrittweisen Rückgang auf 3,7 Prozent bzw. 3,6 Prozent 2028. Bis 2030 werde die Quote ähnlich hoch bleiben.

Aktivistin Anja Windl in Klagenfurt verurteilt

Klagenfurt - Die bekannte Aktivistin Anja Windl ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte ein Video von einer Sachbeschädigung an der ÖVP-Zentrale in Wien auf Instagram gepostet und mit der Aufforderung "bitte nachahmen" versehen. Das Urteil nach dem kurzen, aber durchaus von Zwiegesprächen mit Richter Christian Liebhauser-Karl geprägten Prozess ist nicht rechtskräftig.

Teil des Gerichtsgebäudes in Bozen stürzt ein

Bozen/Innsbruck - Ein beträchtlicher Teil des Gerichtsgebäudes in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist Donnerstagfrüh plötzlich eingestürzt. Im Bereich hinter den Säulengängen des Landesgerichts klaffte ein Loch, Steine und Gebäudeteile lagen am Platz, berichteten Südtiroler Medien. Laut Berufsfeuerwehr Bozen fiel der mittlere Gebäudeteil mit Verhandlungssälen in sich zusammen. Unter den Trümmern befand sich bisherigen Informationen zufolge niemand.

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red