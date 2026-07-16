Wirtschaftswachstum bis 2030 pro Jahr nur bei einem Prozent

Wien - Das Institut für Höhere Studien (IHS) hat am Donnerstag seine neueste Mittelfristprognose bis ins Jahr 2030 präsentiert. Per anno ist demnach lediglich mit einem Wirtschaftswachstum von durchschnittlich einem Prozent zu rechnen. Die Prognose ist wegen der volatilen Weltlage zudem mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Immerhin dürfte der Bau die Rezession hinter sich lassen und auch die Exporte sollten nach Rückgängen wieder anziehen. Die Inflation dürfte auch sinken.

Transit: Generalanwalt gibt Italien-Klage großteils recht

Brüssel/Innsbruck/Österreich - In der Causa rund um die Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen könnte am Donnerstag eine Vorentscheidung gefallen sein: Nach Ansicht von EuGH-Generalanwalt Campos S�nchez-Bordona verstoßen das von Tirol bzw. Österreich auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) verhängte Nachtfahrverbot, das sektorale Fahrverbot und das Winterfahrverbot gegen das Unionsrecht. Dies gelte hingegen nicht für die Lkw-Blockabfertigungen auf der Inntalautobahn.

Drogenbericht 2025: Weniger Anzeigen, Cannabis dominant

Wien - Die Polizei hat 2025 österreichweit rund 36.800 Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz registriert. Das waren um 1,4 Prozent weniger als 2024, wie das Bundeskriminalamt am Donnerstag in einem Pressetermin zur Suchtmittelkriminalität bekannt gab. Cannabis blieb mit 2,8 Tonnen die mengenmäßig am häufigsten sichergestellte illegale Droge. Bei den synthetischen Suchtmitteln gab es bei den Sicherstellungen das stärkste Plus gegenüber 2024. Die meisten Anzeigen gab es in Wien.

Vorübergehender Tsunami-Alarm nach Erdbeben in Neuseeland

Wellington - Neuseelands Südinsel ist am Donnerstag von einem Erdbeben erschüttert worden. Nach dem Beben der Stärke 5,9 haben die Behörden zunächst einen Tsunami-Alarm ausgerufen, ihn dann aber wieder aufgehoben. Zunächst erklärte die Nationale Katastrophenschutzbehörde am Donnerstag, die Menschen sollten sich "sofort" in höher gelegene Gebiete begeben oder "so weit ins Landesinnere wie möglich". Kurz darauf informierte die Behörde über "eine Herabstufung der Warnung".

Mann nach Badeunfall in Wien reanimiert

Wien - Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Schafbergbad in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag reanimiert worden. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigten Sprecherinnen von Polizei und Rettung der APA. Die Person wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut "Kurier" hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads einen leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert.

Tote Polizeischülerin in Tirol: Unfallhergang noch unklar

Umhausen - Nach dem tödlichen Sturz einer 34-jährigen Polizeischülerin von einem Klettersteig in den Wasserfall "Stuibenfall" in Umhausen im Tiroler Ötztal am Mittwoch ist der genaue Hergang des Unfalls weiter unklar geblieben. "Die Ermittlungen dazu stehen noch ganz am Anfang", sagte ein Polizeisprecher zur APA am Donnerstag. Diese hätte die Alpinpolizei der Landespolizeidirektion Salzburg übernommen. Man könne noch nicht abschätzen, wann ein Ergebnis vorliegen werde.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red