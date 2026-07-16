Haft nach Morandi-Brücken-Einsturz in Genua

Genua - Fast acht Jahre nach dem tödlichen Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke im norditalienischen Genua ist der Prozess zu Ende gegangen. 32 der insgesamt 57 Angeklagten wurden am Donnerstag verurteilt, insgesamt wurden Strafen in Höhe von mehr als 200 Jahren Haft verhängt. Beim Unglück am 14. August 2018 waren 43 Menschen gestorben. Das - noch nicht rechtskräftige - Urteil wurde in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Genua, Silvia Salis, und der Angehörigen vieler Opfer verlesen.

Stocker als Kanzler auf Tour durch die Bundesländer

Wien/Tulln - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Donnerstag in Tulln in seine Sommertour gestartet - und zwar in seiner Regierungsfunktion und nicht als ÖVP-Obmann. Neun Ländertermine sind angesetzt, jeweils bis zu 200 Personen können teilnehmen. Er mache das "ohne Netz und mit hohem Risiko", sagte er vor Beginn vor Journalisten. Weder Fragen noch teilnehmende Personen habe er sich bestellen können. Die Kosten bezifferte er nicht, die Endabrechnung werde aber vorgelegt, sagte er.

Transit: Generalanwalt gibt Italien-Klage großteils recht

Brüssel/Innsbruck/Österreich - In der Causa rund um die Klage Italiens gegen die Tiroler Anti-Transitmaßnahmen könnte am Donnerstag eine Vorentscheidung gefallen sein: Nach Ansicht von EuGH-Generalanwalt Campos S�nchez-Bordona verstoßen das von Tirol bzw. Österreich auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) verhängte Nachtfahrverbot, das sektorale Fahrverbot und das Winterfahrverbot gegen das Unionsrecht. Dies gelte hingegen nicht für die Lkw-Blockabfertigungen auf der Inntalautobahn.

Teil des Gerichtsgebäudes in Bozen stürzt ein

Bozen/Innsbruck - Mindestens ein Viertel des Gerichtsgebäudes in der Südtiroler Landeshauptstadt Bozen ist Donnerstagfrüh plötzlich eingestürzt. Im Bereich hinter den Säulengängen des Landesgerichts klaffte ein Loch, Steine und Gebäudeteile lagen am Platz, berichteten Südtiroler Medien. Laut Berufsfeuerwehr Bozen fiel der mittlere Gebäudeteil mit Verhandlungssälen in sich zusammen. Unter den Trümmern befand sich bisherigen Informationen zufolge niemand.

Einsatz nach Waldbrand in Tirol für Donnerstag beendet

Wildermieming - Der Dienstagmittag vermutlich wegen eines Blitzschlags ausgebrochene größere Waldbrand oberhalb von Wildermieming in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) hat auch am Donnerstag noch viele Einsatzkräfte beschäftigt. Nachdem das Feuer selbst bereits Dienstagabend gelöscht worden war, galt es weiter, Glutnester auf der betroffenen Fläche umzugraben und zu beseitigen. Donnerstagnachmittag wurde der Einsatz vorerst beendet, für Freitagfrüh war ein weiterer Drohnenflug vorgesehen.

Aktivistin Anja Windl in Klagenfurt verurteilt

Klagenfurt - Die bekannte Aktivistin Anja Windl ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt wegen Aufforderung zu mit Strafe bedrohten Handlungen zu vier Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Sie hatte ein Video von einer Sachbeschädigung an der ÖVP-Zentrale in Wien auf Instagram gepostet und mit der Aufforderung "bitte nachahmen" versehen. Das Urteil nach dem kurzen, aber durchaus von Zwiegesprächen mit Richter Christian Liebhauser-Karl geprägten Prozess ist nicht rechtskräftig.

Finanz-Staatssekretärin will private Vorsorge begünstigen

Wien - Finanz-Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) will auch die dritte Säule des Pensionssystems - also die private Vorsorge - stärken. Nach Reformen bei der gesetzlichen Pension und der Betriebspension (erste und zweite Säule) wären Steuerbegünstigungen bei der privaten Vorsorge "der nächste logische Schritt", meint Eibinger-Miedl im APA-Gespräch. Die budgetären Auswirkungen der Wehrdienstreform könne man erst analysieren, wenn man sich auf ein Modell geeinigt habe.

Mann nach Badeunfall in Wien reanimiert

Wien - Ein Mann ist nach einem Badeunfall im Schafbergbad in Wien-Währing am Donnerstagnachmittag reanimiert worden. Einen entsprechenden Bericht des "Kurier" bestätigten Sprecherinnen von Polizei und Rettung der APA. Die Person wurde unter laufender Reanimation per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Laut "Kurier" hatten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads einen leblos im Wasser treibenden Mann aus dem Becken gezogen und mit einem Defibrillator reanimiert.

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red