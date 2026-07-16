Haft nach Morandi-Brücken-Einsturz in Genua

Genua - Fast acht Jahre nach dem tödlichen Einsturz der Morandi-Autobahnbrücke im norditalienischen Genua ist der Prozess zu Ende gegangen. 32 der insgesamt 57 Angeklagten wurden am Donnerstag verurteilt, insgesamt wurden Strafen in Höhe von mehr als 200 Jahren Haft verhängt. Beim Unglück am 14. August 2018 waren 43 Menschen gestorben. Das - noch nicht rechtskräftige - Urteil wurde in Anwesenheit der Bürgermeisterin von Genua, Silvia Salis, und der Angehörigen vieler Opfer verlesen.

Sechste Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Washington - Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die sechste Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 14.00 Uhr US-Ostküstenzeit (21.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, "die militärischen Fähigkeiten des Iran weiter zu schwächen." Das US-Militär hatte erst am Mittwoch erneut und in zwei Wellen den Iran angegriffen.

USA schränken Aufenthaltszeit für Studenten und Medien ein

Washington - Die US-Regierung schränkt die Aufenthaltszeiten für ausländische Studierende und Medienvertreter im Land stärker ein. Sie werden nach bisherigen Regelungen formell ohne feste Befristung für die Dauer ihrer Studiengänge beziehungsweise Arbeitsaufträge in die USA gelassen. Jetzt wird für Studierende und Austauschstudenten ein Aufenthaltszeitraum von vier Jahren festgesetzt - und eine Begrenzung auf 240 Tage für Journalisten.

Burnham soll Starmer an Spitze von Labour-Partei ablösen

London - Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, soll am Freitag den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer an der Spitze der Labour-Partei ablösen. Der 56-Jährige dürfte dann am kommenden Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden. Burnham wäre somit der siebente Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert.

Stocker als Kanzler auf Tour durch die Bundesländer

Wien/Tulln - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Donnerstag in Tulln in seine Sommertour gestartet - und zwar in seiner Regierungsfunktion und nicht als ÖVP-Obmann. Neun Ländertermine sind angesetzt, jeweils bis zu 200 Personen können teilnehmen. Er mache das "ohne Netz und mit hohem Risiko", sagte er vor Beginn vor Journalisten. Weder Fragen noch teilnehmende Personen habe er sich bestellen können. Die Kosten bezifferte er nicht, die Endabrechnung werde aber vorgelegt, sagte er.

Kurz dementiert mögliche Rückkehrpläne in die Politik

Wien - Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat zuletzt wieder aufgeflammte Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die Politik dementiert. "Meine Zeit in der Politik habe ich sehr genossen, aber ich möchte nicht mehr in die Politik einsteigen", erklärte Kurz am Donnerstagabend auf Facebook. Seine politische Heimat sei die Volkspartei, betonte der Ex-ÖVP-Chef wohl mit Blick auf Medienspekulationen über die Gründung einer neuen Wahlplattform.

Ungarns Regierung ordnete Beseitigung von Asbestschotter an

Budapest/Wien - Die ungarische Regierung von Premier P�ter Magyar hat aufgrund der Asbestbelastung die Entfernung von Schotterbelägen im Stadtviertel Oladi-Plat� in der westungarischen Stadt Szombathely angeordnet, wie am Donnerstag auf der Regierungspressekonferenz bekanntgegeben wurde. Magyar kündigte in der Angelegenheit eine neue Abstimmung mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) an, da die gemeinsame Arbeitsgruppe bisher nicht weit gekommen sei.

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red