Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Wahl 2020 vor

Washington - US-Präsident Donald Trump hat China in einer Rede an die Nation Wahlbetrug im Jahr 2020 und einen beispiellosen Diebstahl von Wählerdaten vorgeworfen. Die Volksrepublik habe über mehrere Jahre hinweg, beginnend im Wahlzyklus 2020, den wohl "größten Diebstahl von Wahldaten in der Geschichte" begangen, sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Dieser Vorfall habe dazu geführt, dass China 220 Millionen US-Wählerdaten in seinen Besitz gebracht habe.

Sechste Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Teheran - Das US-Militär hat seine erneute nächtliche Attacke auf Ziele im Iran nach eigenen Angaben beendet. Die Angriffswelle sei vorbei und habe Dutzende militärische Ziele mit Präzisionsmunition getroffen, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom am frühen Morgen mitteleuropäischer Zeit auf der Plattform X mit. Unter anderem seien Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung zerstört worden. Die US-Angriffe erfolgten in der nunmehr sechsten Nacht in Folge.

Burnham soll Starmer an Spitze von Labour-Partei ablösen

London - Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, soll am Freitag den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer an der Spitze der Labour-Partei ablösen. Der 56-Jährige dürfte dann am kommenden Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden. Burnham wäre somit der siebente Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert.

Meinl-Reisinger verliert an Vertrauen

Wien - Ein weitgehend unverändertes Bild zeigt der APA/OGM-Vertrauensindex zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause. Die höchsten Einbußen verzeichnet nach der Debatte um den Ausschluss von NEOS-Mitgründer Veit Dengler aus Parlamentsklub und Partei NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Sie verlor elf Punkte auf minus 20 (Differenz zwischen Vertrauen und Nicht-Vertrauen, Anm.). Ein größeres Plus verzeichneten nur FPÖ-Chef Herbert Kickl und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

Salzburger Festspiele beginnen

Salzburg - Die diesjährigen Salzburger Festspiele starten am Freitag mit einer konzertanten Hommage an György Kurt�g unter der Leitung von Teodor Currentzis mit der Ouverture Spirituelle. Am Samstag beginnt das dreitägige Fest zur Eröffnung, am Abend geht auf dem Domplatz die Premiere des "Jedermann" in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Roxane Duran als neuer Buhlschaft über die Bühne.

EU-Kommission legt Reformvorschlag zu Emissionshandel vor

Brüssel - Die EU-Kommission stellt am Freitag ihren Vorschlag zur Reform des EU-Emissionshandels (ETS) vor, dem wichtigsten europäischen Instrument zur Reduktion der Treibhausgase. Angesichts steigender Energiepreise und Sorgen über die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft kann die Industrie mit milliardenschweren Gratiszertifikaten rechnen. Über den Vorschlag der EU-Kommission müssen danach der Rat der EU-Staaten und das Europaparlament entscheiden.

Merz und Macron wollen Beziehungen wieder in Schwung bringen

Brühl/Nörvenich - Gemeinsame nukleare Abschreckung, Manöver der multinationalen Ukraine-Truppe und das weitere Vorgehen nach dem weitgehenden Scheitern des Kampfjet-Projekts FCAS: Beim deutsch-französischen Regierungstreffen in Brühl und Nörvenich bei Köln wird die Kooperation im Verteidigungsbereich einer der Schwerpunkte sein. Daneben geht es an diesem Freitag um die Europapolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den gesellschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern.

US-Präsident Trump hält Rede an die Nation

Washington - US-Präsident Donald Trump will sich in der Nacht auf Freitag mit einer Rede an seine Landsleute richten. Die Ansprache ist für 3.00 Uhr MESZ (Donnerstag 21.00 Uhr US-Ostküstenzeit) geplant. Trump selbst hat Medienberichten zufolge "wirklich große Neuigkeiten" in Aussicht gestellt. Der Republikaner könnte dabei seine verlorene Präsidentschaftswahl 2020 erneut zum Thema machen, berichteten der Fernsehsender ABC News und das Nachrichtenportal "Politico".

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red