Inflation im Juni auf 3,2 Prozent gefallen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Juni laut Daten der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gefallen. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 3,7 Prozent. Die Schnellschätzung für Juni wurde damit bestätigt. "Ausschlaggebend für den nachlassenden Preisdruck war der deutlich geringere Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Auch Nahrungsmittel verteuerten sich weniger stark.

Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Wahl 2020 vor

Washington - Vor den Zwischenwahlen in den USA hat Präsident Donald Trump Zweifel an der Integrität von Wahlen in seinem eigenen Land geäußert - etwa mit Vorwürfen einer versuchten chinesischen Einflussnahme ab 2020. Trump wiederholte in einer Rede an die Nation seine falsche Behauptung, bei der Präsidentenwahl in dem Jahr sei betrogen worden, ging aber noch über diesen Vorwurf hinaus. Über Jahre hinweg soll China versucht haben, Wahlerfolge Trumps zu verhindern.

Ukraine greift erneut russische Schiffe im Schwarzen Meer an

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Ukraine hat ihre Drohnenangriffe auf russische Ziele im Schwarzen Meer fortgesetzt. Dabei seien zwölf weitere Schiffe getroffen worden. Dies teilte der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Ziele seien neun Frachter, zwei Tanker und ein Schlepper gewesen. Damit steige die Gesamtzahl der Schiffe, die im Juli im Asowschen und im Schwarzen Meer getroffen wurden, auf 159.

Sechste Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Teheran - Das US-Militär hat in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Im Zuge von US-Angriffen auf den Iran sind Teheran zufolge im Juli mindestens 38 Menschen getötet worden. Mehr als 400 seien verletzt worden, meldete das Gesundheitsministerium am Freitag. Die Zahlen dürften sich auf Zivilisten beziehen, da getötete Soldaten in der Regel separat aufgeführt werden.

Iran greift Syrien, Jordanien und Oman an

Damaskus/Teheran/Amman - Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens den ehemaligen US-Militärstützpunkt Al-Tanf im Südosten Syriens angegriffen. Zudem seien zwei US-Radaranlagen im Oman als Vergeltung für US-Luftangriffe auf den Iran angegriffen worden, darunter das Radar zur Überwachung der Seefahrt in der Region Salamah und das Radar zur Luftüberwachung in der Region Ghanam. Zuvor hatte die jordanische Armee erneut einen iranischen Angriff abgewehrt.

Burnham soll Starmer an Spitze von Labour-Partei ablösen

London - Der frühere Bürgermeister von Manchester, Andy Burnham, soll am Freitag den scheidenden britischen Premierminister Keir Starmer an der Spitze der Labour-Partei ablösen. Der 56-Jährige dürfte dann am kommenden Montag von König Charles III. zum neuen Premierminister ernannt werden. Burnham wäre somit der siebente Regierungschef Großbritanniens in zehn Jahren. Burnham hatte sich in den vergangenen Tagen eine breite Mehrheit der Labour-Abgeordneten gesichert.

Merz und Macron wollen Beziehungen wieder in Schwung bringen

Brühl/Nörvenich - Gemeinsame nukleare Abschreckung, Manöver der multinationalen Ukraine-Truppe und das weitere Vorgehen nach dem weitgehenden Scheitern des Kampfjet-Projekts FCAS: Beim deutsch-französischen Regierungstreffen in Brühl und Nörvenich bei Köln wird die Kooperation im Verteidigungsbereich einer der Schwerpunkte sein. Daneben geht es an diesem Freitag um die Europapolitik, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und den gesellschaftlichen Austausch zwischen beiden Ländern.

Salzburger Festspiele beginnen

Salzburg - Die diesjährigen Salzburger Festspiele starten am Freitag mit einer konzertanten Hommage an György Kurt�g unter der Leitung von Teodor Currentzis mit der Ouverture Spirituelle. Am Samstag beginnt das dreitägige Fest zur Eröffnung, am Abend geht auf dem Domplatz die Premiere des "Jedermann" in der wiederaufgenommenen Inszenierung von Robert Carsen mit Philipp Hochmair in der Titelrolle und Roxane Duran als neuer Buhlschaft über die Bühne.

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red