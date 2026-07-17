Trump wirft China Wahlbetrug bei US-Wahl 2020 vor

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in einer Fernsehansprache zur besten Sendezeit die Wahlsicherheit zu einem zentralen Thema gemacht und China der Einmischung in die Abstimmung 2020 beschuldigt. Die großen US-Sender ABC, NBC und CNN weigerten sich jedoch, die Rede am Donnerstagabend (Ortszeit) live auf ihren Hauptkanälen zu übertragen. Trump warf den Sendern daraufhin vor, sich gegen ihn verschworen zu haben, und drohte mit dem Entzug ihrer Sendelizenzen.

Inflation im Juni auf 3,2 Prozent gefallen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Juni laut Daten der Statistik Austria auf 3,2 Prozent gefallen. Im Mai lag die Teuerungsrate noch bei 3,7 Prozent. Die Schnellschätzung für Juni wurde damit am Freitag bestätigt. "Ausschlaggebend für den nachlassenden Preisdruck war der deutlich geringere Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Überdurchschnittlich stiegen indessen die Preise für Dienstleistungen.

Meinl-Reisinger verliert an Vertrauen

Wien - Ein weitgehend unverändertes Bild zeigt der APA/OGM-Vertrauensindex zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause. Die höchsten Einbußen verzeichnet nach der Debatte um den Ausschluss von NEOS-Mitgründer Veit Dengler aus Parlamentsklub und Partei NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Sie verlor elf Punkte auf minus 20 (Differenz zwischen Vertrauen und Nicht-Vertrauen, Anm.). Ein größeres Plus verzeichneten nur FPÖ-Chef Herbert Kickl und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ).

Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelöst

Jerusalem - Im Vorfeld der für den 27. Oktober vorgesehenen Parlamentswahl in Israel hat sich die Knesset ordnungsgemäß aufgelöst. Die am Freitag von 62 der 120 Abgeordneten gebilligte Auflösung markiert das Ende der Legislaturperiode. Ein Gesetz, das den Wahltermin offiziell festlegt, wurde jedoch aufgrund einer Blockade im Parlament für die kommende Woche an den Ausschuss zurückverwiesen.

Sechste Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Teheran - Das US-Militär hat in der sechsten Angriffsnacht in Folge laut Medienberichten mehrere Brücken und einen Flughafen im Iran bombardiert. Im Zuge von US-Angriffen auf den Iran sind Teheran zufolge im Juli mindestens 38 Menschen getötet worden. Mehr als 400 seien verletzt worden, meldete das Gesundheitsministerium am Freitag. Die Zahlen dürften sich auf Zivilisten beziehen, da getötete Soldaten in der Regel separat aufgeführt werden.

Merz und Macron wollen Nuklear-Kooperation vorantreiben

Nörvenich - Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen ihre Kooperation bei der nuklearen Abschreckung weiter vorantreiben. In einer Wartungshalle auf dem Militärflugplatz Nörvenich bei Köln kam am Freitag unter ihrer Leitung der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat zusammen, um die erstmalige Beteiligung Deutschlands an einer französischen Nuklearübung zu beschließen.

Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz teils lahmgelegt

Linz/St. Valentin - Ein Oberleitungsschaden und eine Stellwerksstörung haben am Freitag die Bahnstrecke zwischen St. Valentin und Linz stark beeinträchtigt. Wie die ÖBB mitteilten, waren nur zwei von vier Gleisen eingeschränkt befahrbar. Besonders im Fernverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen. Der Nahverkehr wird bereits seit Donnerstagabend über Schienenersatzverkehr abgewickelt. Wie lange die Schadensbehebung noch dauert, ist laut ÖBB nicht absehbar.

Bob Dylan im Herbst live in Wien und Salzburg

Wien/Salzburg - Der Ausdruck "Musiklegende" beschreibt Bob Dylan wohl am ehesten, und als solche beehrt der Sänger, Poet und Literaturnobelpreisträger im November Wien und Salzburg. In der Bundeshauptstadt wird der 85-Jährige gleich zwei Mal - nämlich am 11. und 12. November - in der Stadthalle auftreten, um sich dann zwei Tage später in der Salzburgarena zum dritten Österreich-Gastspiel im Rahmen seiner stilecht schlicht "EU/UK 2026" genannten Tournee anzutreten.

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red