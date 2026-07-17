Inflation im Juni auf 3,2 Prozent gefallen

Wien - Die Inflation in Österreich ist im Juni laut Statistik Austria auf 3,2 Prozent gefallen, lag damit aber über dem Wert der Eurozone von 2,8 Prozent. Die Schnellschätzung wurde damit bestätigt. Im Mai lag die Teuerungsrate in Österreich noch bei 3,7 Prozent. "Ausschlaggebend für den nachlassenden Preisdruck war der deutlich geringere Preisauftrieb bei Treibstoffen und Heizöl", so Statistik-Austria-Chefin Manuela Lenk am Freitag. Dienstleistungen wurden über dem Schnitt teurer.

Insasse verletzte Justizwachebeamte der JA Stein schwer

Krems/Stein - Zwei Justizwachebeamte der Justizanstalt (JA) Stein sind am Freitagvormittag von einem Insassen schwer verletzt worden. Einer der Betroffenen befindet sich in Spitalsbehandlung, der zweite Beamte konnte nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen werden. Der niederösterreichische Justizwachegewerkschafter Wolfgang Graf, der selbst in der JA Stein tätig ist, bestätigte der APA Freitagmittag den Vorfall.

Mann attackiert Ex-Frau in Wien und flüchtet

Wien - Die Polizei fahndet intensiv nach einem 40-Jährigen, der seine Ex-Frau in Wien-Floridsdorf am Donnerstagabend attackiert haben soll. Der Mann habe die 36-Jährige aus dem Aufzug eines Mehrparteienhauses gezerrt. Dabei soll der Kinderwagen des einjährigen Kindes umgekippt sein, wodurch der Bub am Kopf verletzt wurde. Dann habe er die Frau geschlagen und getreten, berichtete ein Polizeisprecher der APA am Freitag. Sie wurde mit einer blutenden Kopfwunde ins Spital gebracht.

17-jähriger Mopedlenker in Tirol nach Brückensturz tot

Stanz - Ein 17-jähriger Mopedlenker ist Donnerstagabend bei einem Unfall in Stanz bei Landeck in Tirol ums Leben gekommen. Der Jugendliche war auf einer Gemeindestraße unterwegs gewesen, als er auf der Tobelbrücke aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, gegen das Brückengeländer stieß und über dieses geschleudert wurde. Der 17-Jährige stürzte daraufhin rund 30 Meter in das Bachbett des Köterbaches, berichtete die Polizei am Freitag.

Emissionshandel: EU-Kommission will CO2-Abbau verlangsamen

Brüssel - Die EU-Kommission will Europas Industrie massiv entlasten und den CO2-Abbau im Zuge des EU-Emissionshandelssystems (ETS) deutlich verlangsamen. Der jährliche lineare Reduktionsfaktor bei der Menge der CO2-Verschmutzungsrechte soll von 4,4 Prozent auf 3,7 Prozent von 2031 bis 2035 und auf 1,7 Prozent ab 2036 zurückgehen, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Die energieintensive Industrie (CBAM-Sektor) soll bis 2038 Gratiszertifikate erhalten, hieß es.

Merz und Macron wollen Nuklear-Kooperation vorantreiben

Nörvenich - Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wollen ihre Kooperation bei der nuklearen Abschreckung weiter vorantreiben. In einer Wartungshalle auf dem Militärflugplatz Nörvenich bei Köln kam am Freitag unter ihrer Leitung der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat zusammen, um die erstmalige Beteiligung Deutschlands an einer französischen Nuklearübung zu beschließen.

90 Prozent der Grundwasser-Pegel in Österreich niedrig

Wien - 90 Prozent der Grundwasser-Pegel in Österreich sind derzeit niedrig bzw. sehr niedrig. Auf die großflächige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser hat das aber keine Auswirkungen. "Die Situation ist angespannt, und zu Spitzenzeiten, also wenn gleichzeitig besonders viel Wasser entnommen wird, können Engpässe auftreten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser hat oberste Priorität", hieß es seitens des Umweltministeriums auf APA-Anfrage.

Parlament in Israel vor Wahlen im Oktober aufgelöst

Jerusalem - Im Vorfeld der für den 27. Oktober vorgesehenen Parlamentswahl in Israel hat sich die Knesset ordnungsgemäß aufgelöst. Die am Freitag von 62 der 120 Abgeordneten gebilligte Auflösung markiert das Ende der Legislaturperiode. Ein Gesetz, das den Wahltermin offiziell festlegt, wurde jedoch aufgrund einer Blockade im Parlament für die kommende Woche an den Ausschuss zurückverwiesen.

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red