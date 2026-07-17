Insasse attackierte und verletzte Wachebeamte der JA Stein

Krems/Stein - Zwei Justizwachebeamte der Justizanstalt (JA) Stein sind am Freitagvormittag von einem Insassen attackiert und verletzt worden. Beide Beamte konnten nach der Versorgung in einem Spital wieder entlassen werden, ein erster Verdacht in Richtung Knochenbrüche bestätigte sich nicht. Insgesamt hatten sich nach der Amtshandlung sieben Beamte zwecks medizinischer Abklärung untersuchen lassen.

Emissionshandel: EU-Kommission will CO2-Abbau verlangsamen

Brüssel - Die EU-Kommission will Europas Industrie massiv entlasten und den CO2-Abbau im Zuge des EU-Emissionshandelssystems (ETS) deutlich verlangsamen. Der jährliche lineare Reduktionsfaktor bei der Menge der CO2-Verschmutzungsrechte soll von 4,4 Prozent auf 3,7 Prozent von 2031 bis 2035 und auf 1,7 Prozent ab 2036 zurückgehen, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Der Rahmen für Gratiszertifikate für die energieintensive Industrie (CBAM-Sektor) wird bis 2038 verlängert.

Berichte: Neun Tote bei iranischen Raketenangriffen im Irak

Sulaymaniyah/Teheran - Bei einem mutmaßlich iranischen Raketenangriff im Irak sind nach kurdischen Angaben neun Menschen getötet worden. Wie ein Mitglied der iranisch-kurdischen Oppositionsgruppe Komala der dpa mitteilte, wurde deren Hauptquartier nahe der Stadt Sulaimaniya in der autonomen irakischen Provinz Kurdistan von sechs ballistischen Raketen getroffen. Dabei seien mindestens neun Mitglieder der Gruppe getötet worden. Zudem seien mehrere Feuer ausgebrochen.

Protokolle sollen Posten-Deals von WKW-Chef Ruck bestätigen

Wien - Protokolle von Gesprächen, die der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck in vertrauter Runde geführt hat, sollen dokumentieren, dass der Kammerchef auf die Vergabe von Posten und Wahl-Listenplätzen Einfluss genommen hat. Das berichteten das "Profil" und die "Kronen Zeitung". Ruck soll etwa die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben.

90 Prozent der Grundwasser-Pegel in Österreich niedrig

Wien - 90 Prozent der Grundwasser-Pegel in Österreich sind derzeit niedrig bzw. sehr niedrig. Auf die großflächige Versorgung der Bevölkerung mit Wasser hat das aber keine Auswirkungen. "Die Situation ist angespannt, und zu Spitzenzeiten, also wenn gleichzeitig besonders viel Wasser entnommen wird, können Engpässe auftreten. Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser hat oberste Priorität", hieß es seitens des Umweltministeriums auf APA-Anfrage.

Andy Burnham als Chef der britischen Labour Party bestätigt

London - Andy Burnham ist zum neuen Vorsitzenden der britischen Regierungspartei Labour ernannt worden und wird damit auch Premierminister. Der 56-jährige bisherige Bürgermeister von Manchester wurde am Freitag auf einem Sonderparteitag zum Nachfolger von Keir Starmer gewählt und soll am Montag das Amt des Premierministers übernehmen.

CDC macht Salat für US-Durchfallwelle verantwortlich

Washington - Kleingeschnittener Eisbergsalat steht nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC im Zusammenhang mit dem Ausbruch eines Parasiten, der explosionsartigen Durchfall verursacht. Untersuchungen der Lebensmittelbehörde FDA hätten einen einzigen Lieferanten aus Mexiko identifiziert, von dem die Fastfoodkette Taco Bell den Salat bezogen hätte, teilte das Centers for Disease Control and Prevention mit. Die Kette habe sich verpflichtet, keinen Salat des Lieferanten mehr zu verwenden.

Sporrer will Kinder in betreuten WGs anhalten können

Wien - Auch Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) spricht sich für engmaschig betreute Wohngemeinschaften für straffällig gewordene Unmündige aus, in denen es für eine gewisse Zeit möglich ist, diese Kinder anzuhalten. In einem Interview mit der "Kronen Zeitung" (Freitagsausgabe) bzw. "krone.at" sagte sie, ihr Ressort arbeite an einer gesetzlichen Grundlage, die sie "möglichst im Herbst" vorstellen wolle. Einer Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters erteilte sie eine Absage.

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red