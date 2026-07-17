Emissionshandel: EU-Kommission will CO2-Abbau verlangsamen

Brüssel - Die EU-Kommission will Europas Industrie massiv entlasten und den CO2-Abbau im Zuge des EU-Emissionshandelssystems (ETS) deutlich verlangsamen. Der jährliche lineare Reduktionsfaktor bei der Menge der CO2-Verschmutzungsrechte soll von 4,4 Prozent auf 3,7 Prozent von 2031 bis 2035 und auf 1,7 Prozent ab 2036 zurückgehen, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Der Rahmen für Gratiszertifikate für die energieintensive Industrie (CBAM-Sektor) wird bis 2038 verlängert.

Weiterer Google-Ausbau in Kronstorf könnte 4,4 TWh brauchen

Kronstorf/Wien/Mountain View - Die geplante 2. Ausbaustufe des Google-Rechenzentrums in Kronstorf könnte mit bis zu 4,4 TWh einen weit höheren Stromverbrauch haben als bisher bekannt. Zum Vergleich: Ganz Oberösterreich verbrauchte 2024 laut Energiebericht 14 TWh. Die SPÖ will nun das UVP-Gesetz überarbeiten. Von Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) kam postwendend eine Absage. Am Nachmittag demonstrierten laut Veranstalter 300 bis 400 Leute vor Ort gegen das Projekt.

Protokolle sollen Posten-Deals von WKW-Chef Ruck bestätigen

Wien - Protokolle von Gesprächen, die der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck in vertrauter Runde geführt hat, sollen dokumentieren, dass der Kammerchef auf die Vergabe von Posten und Wahl-Listenplätzen Einfluss genommen hat. Das berichteten das "Profil" und die "Kronen Zeitung". Ruck soll etwa die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben.

Nazi-Kartei belegt hohe Nazi-Dichte in Anfangsjahren der FPÖ

Wien - Dass einstige Nationalsozialisten eine wichtige Rolle bei der Gründung der FPÖ vor rund 70 Jahren gespielt haben, ist bekannt. Die Dichte ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den Anfangsjahren der Partei war laut Recherchen des deutschen Wochenmagazins "Spiegel" in der Mitgliederkartei der NSDAP allerdings noch höher als bisher bekannt. Demnach bestand die blaue Parteiführung der ersten Jahre ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei.

Starkes Erdbeben erschüttert Mexiko und Guatemala

Ciudad Hidalgo - Ein starkes Erdbeben hat Südmexiko am Freitag erschüttert und war im Nachbarland Guatemala ebenfalls zu spüren. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte ereignete sich das Beben der Stärke 7,3 vor der mexikanischen Pazifikküste rund 58 Kilometer südwestlich von Puerto Madero im Bundesstaat Chiapas in einer Tiefe von rund 18 Kilometern.

Kein Bahnfernverkehr über Brenner ab Samstag für zwei Wochen

Innsbruck/Brenner - Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich ab Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Sanierungsarbeiten der ÖBB haben wiederum Einschränkungen im Nahverkehr zur Folge.

Steirischer Bauer von Rinderherde getötet

Buch-St. Magdalena - In der Steiermark ist ein Landwirt am Freitag bei Arbeiten vermutlich von einer Rinderherde getötet worden. Der 46-Jährige aus Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verließ laut Polizei gegen 07.00 Uhr früh sein Wohnhaus, um zu einer Weide mit Kälbern und einem Zuchtstier zu gehen. Da er nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, fing seine Familie an, den Mann zu suchen. Kurz danach wurde der Bauer in einem an die Weide angrenzenden Waldstück leblos aufgefunden.

Acht Tote bei Angriff auf Trauergemeinde in Gaza gemeldet

Nuseirat - Bei einem israelischen Luftangriff sind nach Angaben des von der islamistischen Hamas kontrollierten Zivilschutzes acht Menschen im Gazastreifen getötet worden. Der Angriff habe sich in der Nähe eines Marktes im Zentrum des Küstenstreifens während eines "Trauerzugs" ereignet, erklärte der Zivilschutz am Freitag. Die israelische Armee teilte ihrerseits mit, sie habe eine "Terrorzelle der Terrororganisation Islamischer Jihad im Zentrum des Gazastreifens" angegriffen.

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red