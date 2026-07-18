Siebente Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran

Teheran - Nach Beginn der neuen Angriffswelle des US-Militärs auf Ziele im Iran melden örtliche Medien Explosionen in mehreren Gebieten des Landes. Während das US-Militär keine Angaben dazu machte, wo es attackierte, meldete der iranische Staatssender Irib Detonationen in der Umgebung von Sirik nahe der Straße von Hormus sowie der Küstenstadt Bandar Abbas.

Kein Bahnfernverkehr über Brenner ab Samstag für zwei Wochen

Innsbruck/Brenner - Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich ab Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Sanierungsarbeiten der ÖBB haben wiederum Einschränkungen im Nahverkehr zur Folge.

Nazi-Kartei belegt hohe Nazi-Dichte in Anfangsjahren der FPÖ

Wien - Dass einstige Nationalsozialisten eine wichtige Rolle bei der Gründung der FPÖ vor rund 70 Jahren gespielt haben, ist bekannt. Die Dichte ehemaliger NSDAP-Mitglieder in den Anfangsjahren der Partei war laut Recherchen des deutschen Wochenmagazins "Spiegel" in der Mitgliederkartei der NSDAP allerdings noch höher als bisher bekannt. Demnach bestand die blaue Parteiführung der ersten Jahre ausschließlich aus ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei.

Protokolle sollen Posten-Deals von WKW-Chef Ruck bestätigen

Wien - Protokolle von Gesprächen, die der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck in vertrauter Runde geführt hat, sollen dokumentieren, dass der Kammerchef auf die Vergabe von Posten und Wahl-Listenplätzen Einfluss genommen hat. Das berichteten das "Profil" und die "Kronen Zeitung". Ruck soll etwa die Kandidatur eines seiner Söhne für die Wien-Wahl im vergangenen Jahr ermöglicht haben.

Steirischer Bauer von Rinderherde getötet

Buch-St. Magdalena - In der Steiermark ist ein Landwirt am Freitag bei Arbeiten vermutlich von einer Rinderherde getötet worden. Der 46-Jährige aus Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verließ laut Polizei gegen 07.00 Uhr früh sein Wohnhaus, um zu einer Weide mit Kälbern und einem Zuchtstier zu gehen. Da er nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, fing seine Familie an, den Mann zu suchen. Kurz danach wurde der Bauer in einem an die Weide angrenzenden Waldstück leblos aufgefunden.

Deutscher Innenminister warnt vor hoher Anschlagsgefahr

Berlin - Der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) warnt vor einer verschärften Sicherheitslage im Land. "Die vermehrte Melde- und Aufklärungslage hat mich dazu veranlasst, die bislang formulierte abstrakte Bedrohungslage zu einer hohen Bedrohungslage hochzustufen", sagte er der Zeitung "Welt am Sonntag" laut Vorabbericht. "Das bedeutet, dass in Deutschland jederzeit mit dem Risiko von Anschlägen zu rechnen ist."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red