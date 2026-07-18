Siebente Nacht in Folge - Neue US-Angriffe gegen den Iran

Teheran - Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran um die Straße von Hormuz droht außer Kontrolle zu geraten. In der nunmehr siebenten Angriffsnacht in Folge bombardierten die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben iranische Überwachungsanlagen, unterirdische Waffenlager und andere militärische Infrastruktur. Iranische Medien sprachen dagegen erneut von Angriffen auf zivile Infrastruktur. Teheran holte wie schon in den vorherigen Nächten zu Vergeltungsschlägen aus.

Pkw gegen Leitplanke - Zwei Männer starben bei Unfall in NÖ

Amstetten - Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten sind am Samstag in der Früh zwei Männer gestorben. Ihr Pkw krachte gegen eine Leitschiene, diese bohrte sich dabei in das Fahrzeug. Eine weitere Pkw-Insassin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Linzer Spital geflogen, berichtete Notruf Niederösterreich der APA. Die A1 in Fahrtrichtung Wien war in dem Abschnitt für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Wiener Einbrecher-Duo duschte und legte sich ins Bett

Wien - Nicht schlecht hat ein Wiener Wohnungsinhaber gestaunt, als er Donnerstagabend zwei ungebetene Gäste in seinem Zuhause vorfand: Zwei Einbrecher hatten sich Zutritt zu seinem Heim verschafft und Kleidung des Besitzers aus dem Fenster geworfen, sich in sein Bett gelegt und geraucht. Zudem aßen sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank, duschten und kleideten sich neu ein. Die alarmierten Beamten konnten das auch mit Drogen berauschte Duo festnehmen, so die Polizei am Samstag.

Motorradfahrer verunglückt bei Ausweichmanöver tödlich

St. Lorenz am Mondsee - Nach einem tödlichen Sturz eines 26-jährigen Motorradfahrers Freitagabend in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) sucht die Polizei nach dem fahrerflüchtigen Verursacher des Unfalls: Ein Pkw-Lenker dürfte beim Ausparken den herannahenden Zweiradfahrer übersehen haben, dieser musste ausweichen und stürzte in den Straßengraben, schilderte die Polizei den Hergang.

Sperre des Bahn-Fernverkehrs über Brenner: Bisher problemlos

Innsbruck/Brenner - Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich seit Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Laut ÖBB wurde er am Samstag gut angenommen, es habe keine Probleme gegeben, hieß es auf APA-Anfrage.

Mehrere Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Tambow/Moskau - Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, es gebe auch 25 Verletzte, teilte Gouverneur Jewgeni Perwyschow am Samstag auf Telegram mit. Bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versandhändlers Wildberries. In der ukrainischen Stadt Odessa starb eine Person bei einem russischen Angriff.

Tiroler soll Lebensgefährtin betäubt und vergewaltigt haben

Innsbruck - Ein 44-Jähriger soll in Tirol seine Lebensgefährtin und möglicherweise auch eine Ex-Partnerin mehrmals betäubt und vergewaltigt haben, das berichtete das Ö1-Journal am Samstag. Der Mann stehe "im dringenden Verdacht, einer nahestehenden Person wiederholt betäubende Substanzen verabreicht, in diesem Zustand diese Person vergewaltigt zu haben", sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Joachim Wüstner, dem ORF.

Waldbrände - Trump droht Kanada mit neuen Strafzöllen

New York - US-Präsident Donald Trump hat Kanada wegen der durch Waldbrände verursachten Luftverschmutzung mit neuen Strafzöllen gedroht. "Die Vereinigten Staaten werden unnötigerweise von einer schmutzigen, verschmutzten und gesundheitsschädlichen Luft heimgesucht, deren Qualität eine völlig inakzeptable Gefahr darstellt!", schrieb Trump am Freitag (Ortszeit) in seinem Onlinedienst Truth Social.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red