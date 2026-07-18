Neue US-Angriffe auf Iran forderten 50 Menschenleben

Teheran - Seit der neuen Eskalation am Persischen Golf sind im Iran Regierungsangaben zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 Menschen seien bei den US-Angriffen verletzt worden, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, am Samstag auf X schrieb. Dem Sprecher zufolge wurden 460 Personen bereits aus dem Krankenhaus entlassen, während sich 37 weiterhin in stationärer Behandlung befinden.

Deutschland: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück

Berlin - Der Fraktionschef der deutschen Unionsparteien CDU/CSU Jens Spahn hat seinen Rücktritt erklärt. In einem Schreiben an die Fraktion, das der Nachrichtenagentur Reuters am Samstag vorlag, teilte er mit: "Ich habe die Parteivorsitzenden von CDU und CSU, Friedrich Merz und Markus Söder, darüber informiert, dass ich mit diesem Schreiben an unsere Fraktion von meinem Amt als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurücktrete."

Mehrere Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Tambow/Moskau - Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Behördenangaben mindestens acht Menschen getötet und Dutzende weitere verletzt worden. Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, es gebe auch 25 Verletzte, teilte Gouverneur Jewgeni Perwyschow am Samstag auf Telegram mit. Bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versandhändlers Wildberries. In der ukrainischen Stadt Odessa starb eine Person bei einem russischen Angriff.

Auto in Veldener Gastgarten - elf Personen verletzt

Velden - Eine 74-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land ist Samstagmittag versehentlich in Velden in Kärnten mit ihrem Pkw in einen gut gefüllten Gastgarten nahe des Casinos im Zentrum der Wörthersee-Stadt gefahren. Elf Personen wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem Betroffenen, hieß es am frühen Nachmittag. Es handelte sich um keine gezielte Aktion, sondern ein Versehen.

Sperre des Bahn-Fernverkehrs über Brenner: Bisher problemlos

Innsbruck/Brenner - Die Fahrgäste auf der Brennerbahnstrecke sehen sich seit Samstag mit größeren Einschränkungen konfrontiert: Bauarbeiten auf italienischer Seite führen dazu, dass die Fernverkehrszüge zwischen Innsbruck und Bozen bis 1. August nicht fahren können, die fünf täglichen Verbindungen fallen aus. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Laut ÖBB wurde er am Samstag gut angenommen, es habe keine Probleme gegeben, hieß es auf APA-Anfrage.

Wiener Einbrecher-Duo duschte und legte sich ins Bett

Wien - Nicht schlecht hat ein Wiener Wohnungsinhaber gestaunt, als er Donnerstagabend zwei ungebetene Gäste in seinem Zuhause vorfand: Zwei Einbrecher hatten sich Zutritt zu seinem Heim verschafft und Kleidung des Besitzers aus dem Fenster geworfen, sich in sein Bett gelegt und geraucht. Zudem aßen sie Lebensmittel aus dem Kühlschrank, duschten und kleideten sich neu ein. Die alarmierten Beamten konnten das auch mit Drogen berauschte Duo festnehmen, so die Polizei am Samstag.

Motorradfahrer verunglückt bei Ausweichmanöver tödlich

St. Lorenz am Mondsee - Nach einem tödlichen Sturz eines 26-jährigen Motorradfahrers Freitagabend in St. Lorenz (Bezirk Vöcklabruck) sucht die Polizei nach dem fahrerflüchtigen Verursacher des Unfalls: Ein Pkw-Lenker dürfte beim Ausparken den herannahenden Zweiradfahrer übersehen haben, dieser musste ausweichen und stürzte in den Straßengraben, schilderte die Polizei den Hergang.

Großeinsatz bei Brand in Abfall-Sortieranlage in Steyr

Steyr - Ein Großbrand in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens in Steyr fordert seit Samstagmittag die Einsatzkräfte: Mindestens 80 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen waren an den Löscharbeiten beteiligt. Als sie eintrafen, stand die Halle in Vollbrand. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Es wurde ein Statiker angefordert, um zu untersuchen, ob der Bau einsturzgefährdet ist, so die Feuerwehr Steyr.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red