Neue US-Angriffe auf Iran forderten 50 Menschenleben

Teheran - Seit der neuen Eskalation am Persischen Golf sind im Iran Regierungsangaben zufolge mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 Menschen seien bei den US-Angriffen verletzt worden, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpour, am Samstag auf X schrieb. Dem Sprecher zufolge wurden 460 Personen bereits aus dem Krankenhaus entlassen, während sich 37 weiterhin in stationärer Behandlung befinden.

Iran: Rahmenabkommen mit den USA ausgesetzt

Teheran/Washington - Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran hat nach Ansicht der Regierung in Teheran keinen Bestand mehr. Man habe das Abkommen ausgesetzt, sagte Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Fars. "Wir sind mit der Verteidigung des Landes beschäftigt", zitierte die Agentur den Minister aus einem TV-Interview. Die USA hätten "mit ihren aggressiven Maßnahmen gegen ihre Verpflichtungen aus der Absichtserklärung von Islamabad verstoßen".

Deutschland: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück

Berlin - Der Fraktionschef der deutschen Unionsparteien CDU/CSU Jens Spahn hat am Samstag seinen Rücktritt erklärt. Nach immer größerem Druck aus den eigenen Reihen wegen seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter, teilte Spahn die Entscheidung in einem Schreiben an seine Fraktion mit. Sein persönliches Familienglück sei nicht mit dem politischen Amt vereinbar, so Spahn. Zuvor hatte ihn CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz zu dem Schritt aufgefordert.

Auto in Veldener Gastgarten - elf Personen verletzt

Velden - Eine 74-jährige Lenkerin aus dem Bezirk Villach-Land ist Samstagmittag versehentlich in Velden in Kärnten mit ihrem Pkw in einen gut gefüllten Gastgarten nahe des Casinos im Zentrum der Wörthersee-Stadt gefahren. Elf Personen wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten verletzt, zwei davon schwer. Lebensgefahr bestehe aber bei keinem Betroffenen, hieß es am frühen Nachmittag. Es habe sich um keine gezielte Aktion gehandelt, sondern der Frau sei "schwarz vor Augen" geworden.

Brasilianisches Gericht: Milei darf Bolsonaro nicht besuchen

Bras�lia - Das Oberste Gericht von Brasilien hat einen Antrag des argentinischen Präsidenten Javier Milei abgelehnt, den unter Hausarrest stehenden Ex-Staatschef Jair Bolsonaro besuchen zu dürfen. Richter Alexandre de Moraes erklärte am Samstag, Mileis Antrag sei aufgrund eines allgemeinen Besuchsverbots gegenstandslos. Ärzte, Physiotherapeuten und Bolsonaros Anwälte sind von diesem Verbot ausgenommen und dürfen Bolsonaro weiterhin besuchen.

Fußballer stirbt nach Siedlerangriff in Westbank

Ramallah - Ein 17-jähriger Fußballer ist palästinensischen Angaben zufolge nach einem Angriff israelischer Siedler im besetzten Westjordanland seinen Verletzungen erlegen. Der palästinensische Fußballverband warf der israelischen Armee vor, den Junioren-Nationalspieler Fadi Hamdallah al-Naasan angeschossen zu haben, als Siedler am 11. Juli ein Dorf angriffen. Dem 17-Jährigen sei Berichten zufolge während des Angriffs in den Oberschenkel geschossen worden.

Großeinsatz bei Brand in Abfall-Sortieranlage in Steyr

Steyr - Ein Großbrand in der Sortieranlage eines Entsorgungsunternehmens in Steyr fordert seit Samstagmittag die Einsatzkräfte: Mindestens 80 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen waren an den Löscharbeiten beteiligt. Als sie eintrafen, stand die Halle in Vollbrand. Am Nachmittag war das Feuer weitgehend unter Kontrolle. Es wurde ein Statiker angefordert, um zu untersuchen, ob der Bau einsturzgefährdet ist, so die Feuerwehr Steyr.

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red