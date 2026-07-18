Deutschland: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück

Berlin - Der Fraktionschef der deutschen Unionsparteien CDU/CSU Jens Spahn hat am Samstag seinen Rücktritt erklärt. Nach immer größerem Druck aus den eigenen Reihen wegen seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter, teilte Spahn die Entscheidung in einem Schreiben an seine Fraktion mit. Sein persönliches Familienglück sei nicht mit dem politischen Amt vereinbar, so Spahn. Zuvor hatte ihn CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz zu dem Schritt aufgefordert.

Iran: Rahmenabkommen mit den USA ausgesetzt

Teheran/Washington - Teheran hat das Rahmenabkommen mit den USA ausgesetzt, wie Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi am Samstag bekannt gab. Die USA hätten gegen die Absichtserklärung von Islamabad verstoßen, zitierte die Nachrichtenagentur Fars den Minister aus einem TV-Interview. Ayatollah Mojtaba Khamenei drohte den USA mit "unvergesslichen Lektionen". Unterdessen meldete das US-Militär den Tod von zwei US-Soldaten in Folge iranischer Angriffe auf Jordanien am Freitag.

Ungarischer Präsident macht Weg zu eigener Absetzung frei

Budapest - Der ungarische Staatspräsident Tam�s Sulyok hat am Samstag den Weg zu seiner eigenen Absetzung freigemacht. Er genehmigte nach tagelangem Zögern eine Verfassungsnovelle, die auch seine eigene Absetzung beinhaltet. Sulyok beschrieb die Novelle als "schwerwiegendes und beschämendes historisches Beispiel für den Missbrauch politische Macht" in einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite.

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Behörden zehn Menschen getötet worden, unter ihnen drei Kinder. Die drei Kinder und ihre Eltern seien am Samstag bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung in der Stadt Gaza getötet worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Kind, das sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Wohnung aufhielt, habe als einziges Familienmitglied überlebt.

Vierjährige Österreicherin stirbt nach Badeunfall an Adria

Ravenna/Cesena - Ein vierjähriges Mädchen aus Österreich ist am Samstagnachmittag nach einem Badeunfall im norditalienischen Adria-Badeort Milano Marittima ums Leben gekommen. Nach dem Unglück in einem Schwimmbad einer Hotelanlage verstarb das Kind im Krankenhaus von Cesena, wie die Behörden mitteilten. Das Mädchen soll ins Wasser geraten sein, als der Vater kurz in sein Hotelzimmer ging.

Tödlicher Absturz am Mindelheimer Klettersteig

Mittelberg - Ein deutscher Urlauber ist am Samstag am Mindelheimer Klettersteig tödlich verunglückt. Der Klettersteig verläuft an der Grenze zwischen Vorarlberg und Bayern. Als der Mann sein Klettersteigset aushängte, verlor er das Gleichgewicht und stürzte rund 100 Meter über eine senkrechte Felswand ab. Der Verunglückte verstarb Polizeiangaben zufolge noch an der Unfallstelle. Er wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen.

Brasilianisches Gericht: Milei darf Bolsonaro nicht besuchen

Bras�lia - Das Oberste Gericht von Brasilien hat einen Antrag des argentinischen Präsidenten Javier Milei abgelehnt, den unter Hausarrest stehenden Ex-Staatschef Jair Bolsonaro besuchen zu dürfen. Richter Alexandre de Moraes erklärte am Samstag, Mileis Antrag sei aufgrund eines allgemeinen Besuchsverbots gegenstandslos. Ärzte, Physiotherapeuten und Bolsonaros Anwälte sind von diesem Verbot ausgenommen und dürfen Bolsonaro weiterhin besuchen.

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red