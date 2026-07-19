USA und Iran schwören sich Rache - neue US-Angriffe

Teheran/Washington - Nach dem Tod zweier US-Soldaten infolge iranischen Beschusses und der nächtelangen US-Bombardements im Iran schwören beide Seiten Rache - womit eine gefährliche Eskalationsspirale droht. Das US-Militär begann in der Nacht auf Sonntag mit neuen Luftangriffen, teilte das Regionalkommando CENTCOM auf X mit. Sie zielten unter anderem darauf ab, die iranischen Revolutionsgarden, die zuvor Angriffe auf amerikanische Soldaten in Jordanien verübt hätten, "schnell zu bestrafen".

Ungarischer Präsident macht Weg zu eigener Absetzung frei

Budapest - Der ungarische Staatspräsident Tam�s Sulyok hat am Samstag den Weg zu seiner eigenen Absetzung freigemacht. Er genehmigte nach tagelangem Zögern eine Verfassungsnovelle, die auch seine eigene Absetzung beinhaltet. Sulyok beschrieb die Novelle als "schwerwiegendes und beschämendes historisches Beispiel für den Missbrauch politische Macht" in einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite.

Deutschland: Unions-Fraktionschef Spahn tritt zurück

Berlin - Der Fraktionschef der deutschen Unionsparteien CDU/CSU Jens Spahn hat am Samstag seinen Rücktritt erklärt. Nach immer größerem Druck aus den eigenen Reihen wegen seiner Vaterschaft mit Hilfe einer Leihmutter, teilte Spahn die Entscheidung in einem Schreiben an seine Fraktion mit. Sein persönliches Familienglück sei nicht mit dem politischen Amt vereinbar, so Spahn. Zuvor hatte ihn CDU-Chef und Bundeskanzler Friedrich Merz zu dem Schritt aufgefordert.

Plattform drängt auf Wehrpflicht-Entscheidung bis 27. Juli

Wien - Die Plattform Wehrhaftes Österreich, Dachverband der wehrpolitischen Vereine, drängt auf eine Entscheidung in Sachen Wehrpflicht bis zum Sommerministerrat am 27. Juli. Bis dahin müsse eine "tragfähige Verhandlungslösung" erzielt werden, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Das wäre ein "wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit unseres Staates".

neunerhaus-Chefin wegen steigender Obdachlosenzahlen besorgt

Wien - Das kürzlich im Nationalrat beschlossene Doppelbudget beinhaltet bekanntlich Einschnitte in vielen Bereichen. Einsparungsmaßnahmen treffen auch die Wohnungslosenhilfe. Dass die Zahl der registrierten wohnungs- und obdachlosen Menschen das dritte Jahr in Folge steigt, "ist ein wirklich großer Grund zur Besorgnis", mahnt neunerhaus-Chefin Elisabeth Hammer im APA-Interview. Vor der nächsten Hitzewelle warnt sie besonders, nicht auf vulnerable Gruppen zu vergessen.

Mehrere Tote bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

Tambow/Moskau - Bei ukrainischen Drohnenangriffen in Russland sind nach Behördenangaben mindestens sieben Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Im Gebiet Tambow starben sieben Menschen, es gebe auch 25 Verletzte, teilte Gouverneur Jewgeni Perwyschow am Samstag mit. Bei den Opfern handle es sich um Mitarbeiter eines Verteilzentrums des russischen Online-Versands Wildberries. In der ukrainischen Stadt Odessa starben drei Personen bei russischen Angriffen.

Zehn Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Behörden zehn Menschen getötet worden, unter ihnen drei Kinder. Die drei Kinder und ihre Eltern seien am Samstag bei einem Luftangriff auf ihre Wohnung in der Stadt Gaza getötet worden, teilte der von der islamistischen Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Kind, das sich zum Zeitpunkt der Attacke nicht in der Wohnung aufhielt, habe als einziges Familienmitglied überlebt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red