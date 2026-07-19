Iran griff zwei US-Militärbasen in Kuwait an

Kuwait-Stadt - Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben zwei US-Militärstützpunkte in Kuwait mit Drohnen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten US-Attacken auf Ziele in der Islamischen Republik, erklärten die Streitkräfte am Sonntag laut dem staatlichen Rundfunk. Demnach griffen sie ein Munitionslager der US-Armee im Wüstenlager Udairi (Camp Buehring) und Radarsysteme auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem an.

Mehr als 5.100 Erdbeben-Tote in Venezuela

Caracas - Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mehr als 5.100 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 5.119 Tote gezählt worden, erklärte Parlamentspräsident Jorge Rodr�guez am Samstag im Onlinedienst Telegram. Die Zahl der Verletzten wurde unverändert mit 16.740 angegeben.

Große Firmen dürfen unverkaufte Mode nicht mehr wegwerfen

Brüssel/EU-weit - Große Unternehmen in der Europäischen Union dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe künftig nicht mehr vernichten. Eine entsprechende EU-Vorschrift gilt ab heute und soll dafür sorgen, dass betroffene Firmen ihre Waren etwa erneut verkaufen oder spenden, anstatt sie wegzuschmeißen. Bisweilen gilt die Entsorgung als teils günstiger, als Produkte zu lagern, aufzubereiten oder wieder zum Verkauf anzubieten.

Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew massiv mit ballistischen Raketen angegriffen. Dutzende Explosionen teils von Flugabwehrraketen waren in der Nacht auf Sonntag im Zentrum der Dreimillionenstadt zu hören, wie ein Reporter vor Ort berichtete. Der Zivilschutz in Kiew sprach am Morgen von einem Toten und acht Verletzten. Mehrere Häuser und auch Autos seien zerstört worden, teilte die Behörde mit und veröffentlichte dazu auch Fotos von den massiven Schäden.

Plattform drängt auf Wehrpflicht-Entscheidung bis 27. Juli

Wien - Die Plattform Wehrhaftes Österreich, Dachverband der wehrpolitischen Vereine, drängt auf eine Entscheidung in Sachen Wehrpflicht bis zum Sommerministerrat am 27. Juli. Bis dahin müsse eine "tragfähige Verhandlungslösung" erzielt werden, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. Das wäre ein "wichtiges Signal der Handlungsfähigkeit unseres Staates".

neunerhaus-Chefin wegen steigender Obdachlosenzahlen besorgt

Wien - Das kürzlich im Nationalrat beschlossene Doppelbudget beinhaltet bekanntlich Einschnitte in vielen Bereichen. Einsparungsmaßnahmen treffen auch die Wohnungslosenhilfe. Dass die Zahl der registrierten wohnungs- und obdachlosen Menschen das dritte Jahr in Folge steigt, "ist ein wirklich großer Grund zur Besorgnis", mahnt neunerhaus-Chefin Elisabeth Hammer im APA-Interview. Vor der nächsten Hitzewelle warnt sie besonders, nicht auf vulnerable Gruppen zu vergessen.

Mindestens ein Toter bei schwerem Erdbeben in Peru

Lima - Ein schweres Erdbeben hat am Samstag (Ortszeit) den Südwesten von Peru erschüttert. Das nationale Geophysische Institut (IGP) gab die Stärke des Bebens mit 5,1 an, die US-Erdbebenwarte nannte eine Stärke von 5,5. Ersten Medienberichten zufolge stürzten in dem betroffenen Gebiet mehrere Gebäude ein. Demnach soll es mindestens ein Todesopfer sowie mehrere Verletzte geben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red