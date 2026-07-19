Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine bei dem jüngsten Angriff nach Angaben aus Kiew mit der größten Zahl an ballistischen Raketen seit Kriegsbeginn attackiert. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 41 Raketen ein, wovon 18 abgefangen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "der massivsten ballistischen Angriffe auf Kiew" sowie von einem Toten und 16 Verletzten. Die Ukraine griff ihrerseits zwei russische Öltanker und einen Schwimmkran an.

Große Firmen dürfen unverkaufte Mode nicht mehr wegwerfen

Brüssel/EU-weit - Große Unternehmen in der Europäischen Union dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe künftig nicht mehr vernichten. Eine entsprechende EU-Vorschrift gilt ab heute und soll dafür sorgen, dass betroffene Firmen ihre Waren etwa erneut verkaufen oder spenden, anstatt sie wegzuschmeißen. Bisher gilt die Entsorgung als teils günstiger, als Produkte zu lagern, aufzubereiten oder wieder zum Verkauf anzubieten. Greenpeace kritisiert in Österreich unterdessen fehlende Strafmöglichkeit.

Ermittlungen nach Tod von Vierjähriger in Italien

Rom - Nach dem Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich in einem Hotelpool im Badeort Milano Marittima haben die italienischen Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ließ das Schwimmbecken des Hotels sicherstellen und untersucht den genauen Hergang des Unglücks. Die Staatsanwaltschaft will eine Obduktion anordnen, um die genaue Todesursache zu klären.

Auto erfasst Sechsjährige in Tirol - verletzt

Natters - Ein sechsjähriges Mädchen aus Norwegen ist am Samstagabend in Natters (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Das Kind hatte die Gemeindestraße Natterer See an einer unübersichtlichen Stelle alleine überquert, ein 34-jähriger Autolenker konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Mädchen wurde in die Klinik Innsbruck gebracht, berichtete die Polizei.

Iran griff zwei US-Militärbasen in Kuwait an

Kuwait-Stadt - Die iranische Armee hat nach eigenen Angaben zwei US-Militärstützpunkte in Kuwait mit Drohnen angegriffen. Dies sei eine Reaktion auf die jüngsten US-Attacken auf Ziele in der Islamischen Republik, erklärten die Streitkräfte am Sonntag laut dem staatlichen Rundfunk. Demnach griffen sie ein Munitionslager der US-Armee im Wüstenlager Udairi (Camp Buehring) und Radarsysteme auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali al-Salem an.

Elf Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Samstag nach Behördenangaben elf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder und ihre Eltern. Der von der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Zivilschutz und Krankenhäuser nannten am Sonntag diese Opferzahl, zuvor waren zehn Tote gemeldet worden.

Mehr als 5.100 Erdbeben-Tote in Venezuela

Caracas - Dreieinhalb Wochen nach dem verheerenden Doppelerdbeben in Venezuela ist die Zahl der Todesopfer nach offiziellen Angaben auf mehr als 5.100 gestiegen. Seit der Katastrophe am 24. Juni seien 5.119 Tote gezählt worden, erklärte Parlamentspräsident Jorge Rodr�guez am Samstag im Onlinedienst Telegram. Die Zahl der Verletzten wurde unverändert mit 16.740 angegeben.

Auto stürzt 100 Höhenmeter ab: drei Verletzte in Roppen

Roppen - Ein mit drei Personen besetztes Auto ist am Samstagabend im Bereich der Reichenbachalm in Roppen (Bezirk Imst) rund 100 Höhenmeter abgestürzt. Der 19-jährige Lenker war in einer Kurve vom Schotterweg abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, die Insassen wurden dabei aus dem Wagen geschleudert und teils schwer verletzt, berichtete die Polizei. Die Unfallursache war unklar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red