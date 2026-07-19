Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine bei dem jüngsten Angriff nach Angaben aus Kiew mit der größten Zahl an ballistischen Raketen seit Kriegsbeginn attackiert. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 41 Raketen ein, wovon 18 abgefangen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem "der massivsten ballistischen Angriffe auf Kiew" sowie von einem Toten und 16 Verletzten. Die Ukraine griff ihrerseits zwei russische Öltanker und einen Schwimmkran an.

Große Firmen dürfen unverkaufte Mode nicht mehr wegwerfen

Brüssel/EU-weit - Große Unternehmen in der Europäischen Union dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe künftig nicht mehr vernichten. Eine entsprechende EU-Vorschrift gilt ab heute und soll dafür sorgen, dass betroffene Firmen ihre Waren etwa erneut verkaufen oder spenden, anstatt sie wegzuschmeißen. Bisher gilt die Entsorgung als teils günstiger, als Produkte zu lagern, aufzubereiten oder wieder zum Verkauf anzubieten. Greenpeace kritisiert in Österreich unterdessen fehlende Strafmöglichkeit.

13.000 Hektar bei Waldbrand in Spanien zerstört

Madrid - Ein Waldbrand rund hundert Kilometer nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid hat mehr als 13.000 Hektar Fläche zerstört. Mehr als 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Sonntag mitteilten. Mehrere hundert Feuerwehrleute seien vor Ort im Einsatz. Todesopfer des Brandes wurden nicht gemeldet.

Auf Drogen - Mann in Wien biss Frau und attackierte Beamtin

Wien - Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat Samstagabend in einem Wiener Park erratisch Frauen belästigt und nach einem erfolglosen Kussversuch eine 29-Jährige schwer attackiert: Der 32-Jährige biss seinem Opfer zunächst ins Kinn, schlug sie danach und drückte ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht. Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr im Alois-Drasche-Park im Bezirk Wieden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zu Hilfe gerufene Beamten wurden auch angegriffen.

Steirer wollte Nachbarhaus in Brand setzen - Festnahme

Grafendorf bei Hartberg/Mattersburg - Ein 41-jähriger Oststeirer ist Samstagabend nach einer versuchten Brandstiftung am Nachbarhaus und einer Flucht vor der Polizei im Bezirk Mattersburg festgenommen worden. Der offenbar beeinträchtigte Mann hatte wohl nach einem Streit mit dem Nachbarn mit Benzin an dessen Haus hantiert. Er wurde dabei aber rechtzeitig bemerkt und ergriff die Flucht mit einem Fahrzeug. Polizei-Sondereinheiten und Streifen aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland waren im Einsatz.

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region

Kuwait-Stadt/Islamabad - Nach tagelangen US-Angriffen im Iran und Vergeltungsschlägen in der Region um den Persischen Golf droht der Konflikt weiter außer Kontrolle zu geraten. Bei einem Raketenangriff der iranischen Revolutionsgarden auf einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien kamen erstmals seit Monaten wieder US-Soldaten ums Leben. Beide Seiten verschärften daraufhin ihre Drohungen. Diplomatische Bemühungen sind unterdessen nicht erkennbar. Die Gefahr einer weiteren Eskalation wächst.

Elf Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Samstag nach Behördenangaben elf Menschen getötet worden, darunter drei Kinder und ihre Eltern. Der von der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierte Zivilschutz und Krankenhäuser nannten am Sonntag diese Opferzahl, zuvor waren zehn Tote gemeldet worden.

Ermittlungen nach Tod von Vierjähriger in Italien

Rom - Nach dem Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich in einem Hotelpool im Badeort Milano Marittima haben die italienischen Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ließ das Schwimmbecken des Hotels sicherstellen und untersucht den genauen Hergang des Unglücks. Die Staatsanwaltschaft will eine Obduktion anordnen, um die genaue Todesursache zu klären.

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red