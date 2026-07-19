Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine bei dem jüngsten Angriff nach Angaben aus Kiew mit der größten Zahl an ballistischen Raketen seit Kriegsbeginn attackiert. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 41 Raketen ein, wovon 18 abgefangen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem Toten und 16 Verletzten. Zudem seien 108 von insgesamt 125 russischen Drohnen abgeschossen worden. Die Ukraine griff ihrerseits Russland mit Drohnen an.

Bericht: Koalition über Medienförderungspaket einig

Wien - Das vom Medienministerium in Aussicht gestellte und von der Branche herbeigesehnte Medienförderungspaket ist anscheinend in trockenen Tüchern. Laut "Standard" hat sich die Koalition geeinigt. Einen von der ÖVP zuletzt geforderten eigenen Fördertopf für Gratiszeitungen soll es dabei nicht geben. Details wollte das Ministerium, das den Abschluss der Verhandlungen den Angaben zufolge bestätigt hat, laut dem Bericht aber noch keine nennen.

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region

Kuwait-Stadt/Islamabad - Nach tagelangen US-Angriffen im Iran und Vergeltungsschlägen in der Region um den Persischen Golf droht der Konflikt weiter außer Kontrolle zu geraten. Bei einem Raketenangriff der iranischen Revolutionsgarden auf einen Luftwaffenstützpunkt in Jordanien kamen erstmals seit Monaten wieder US-Soldaten ums Leben. Beide Seiten verschärften daraufhin ihre Drohungen. Diplomatische Bemühungen sind unterdessen nicht erkennbar. Die Gefahr einer weiteren Eskalation wächst.

Koralmbahn wegen Trainsurfern stundenlang gesperrt

St. Paul/Lavanttal/Groß St. Florian - Zwei oder drei Jugendliche sind Samstagabend am Dach eines Intercity-Zugs der ÖBB auf der Koralmstrecke mitgefahren und haben danach für eine stundenlange Sperre der Koralmbahn gesorgt: Mehrere Personen hatten beobachtet, wie die Burschen am Bahnhof Kühnsdorf in Kärnten auf das Dach gestiegen sind. Der Zug fuhr zunächst noch los, hielt dann aber in einer Nothaltestelle im Koralmtunnel an. Die Polizei konnte trotz Fahndung keinen der Jugendlichen schnappen.

13.000 Hektar bei Waldbrand in Spanien zerstört

Madrid - Ein Waldbrand rund hundert Kilometer nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid hat mehr als 13.000 Hektar Fläche zerstört. Mehr als 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Sonntag mitteilten. Mehrere hundert Feuerwehrleute seien vor Ort im Einsatz. Todesopfer des Brandes wurden nicht gemeldet.

Auf Drogen - Mann in Wien biss Frau und attackierte Beamtin

Wien - Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann hat Samstagabend in einem Wiener Park erratisch Frauen belästigt und nach einem erfolglosen Kussversuch eine 29-Jährige schwer attackiert: Der 32-Jährige biss seinem Opfer zunächst ins Kinn, schlug sie danach und drückte ihr einen glühenden Zigarettenstummel ins Gesicht. Zu dem Vorfall kam es gegen 22.45 Uhr im Alois-Drasche-Park im Bezirk Wieden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zu Hilfe gerufene Beamten wurden auch angegriffen.

Steirer wollte Nachbarhaus in Brand setzen - Festnahme

Grafendorf bei Hartberg/Mattersburg - Ein 41-jähriger Oststeirer ist Samstagabend nach einer versuchten Brandstiftung am Nachbarhaus und einer Flucht vor der Polizei im Bezirk Mattersburg festgenommen worden. Der offenbar beeinträchtigte Mann hatte wohl nach einem Streit mit dem Nachbarn mit Benzin an dessen Haus hantiert. Er wurde dabei aber rechtzeitig bemerkt und ergriff die Flucht mit einem Fahrzeug. Polizei-Sondereinheiten und Streifen aus der Steiermark, Niederösterreich und dem Burgenland waren im Einsatz.

Westbahnstrecke Linz-St. Valentin ab Montag wieder intakt

Linz/St. Valentin - Der seit Donnerstagabend stark eingeschränkte Zugverkehr auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin soll am Montag wieder planmäßig verlaufen. Das teilten die ÖBB am Sonntag mit. Die Arbeiten an dem beschädigten Stellwerk, das die Ursache der Zugausfälle war, sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Die kaputte Oberleitung ist bereits wieder intakt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red