Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine bei dem jüngsten Angriff nach Angaben aus Kiew mit der größten Zahl an ballistischen Raketen seit Kriegsbeginn attackiert. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 41 Raketen ein, wovon 18 abgefangen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem Toten und 16 Verletzten. Zudem seien 108 von insgesamt 125 russischen Drohnen abgeschossen worden. Die Ukraine griff ihrerseits Russland mit Drohnen an.

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region

Kuwait-Stadt/Islamabad - Nach tagelangen US-Angriffen im Iran und Vergeltungsschlägen in der Region droht der Konflikt weiter außer Kontrolle zu geraten. Erstmals seit Monaten kamen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien wieder US-Soldaten infolge von iranischem Beschuss ums Leben. Beide Seiten verschärften daraufhin ihre Drohungen. Diplomatische Bemühungen sind unterdessen nicht erkennbar. Die Gefahr einer weiteren Eskalation wächst.

Trump will Iran ins Russland-Sanktionspaket aufnehmen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat seine republikanische Partei aufgefordert, den Iran in ein geplantes Sanktionspaket gegen Russland aufzunehmen. "WICHTIG!!!", schrieb Trump in Großbuchstaben hinter seine Forderung, die er auf der Plattform Truth Social postete. "Das wollte Lindsey tun", ergänzte der Präsident und verwies damit auf den kürzlich gestorbenen Senator Lindsey Graham. Dieser hatte sich maßgeblich für das Gesetzesvorhaben für neue Sanktionen gegen Russland eingesetzt.

Bericht: Koalition über Medienförderungspaket einig

Wien - Das vom Medienministerium in Aussicht gestellte und von der Branche herbeigesehnte Medienförderungspaket ist anscheinend in trockenen Tüchern. Laut "Standard" hat sich die Koalition geeinigt. Einen von der ÖVP zuletzt geforderten eigenen Fördertopf für Gratiszeitungen soll es dabei nicht geben. Details wollte das Ministerium, das den Abschluss der Verhandlungen den Angaben zufolge bestätigt hat, laut dem Bericht aber noch keine nennen.

Ermittlungen nach Tod von Vierjähriger in Italien

Rom - Nach dem Tod eines vierjährigen Mädchens aus Österreich in einem Hotelpool im Badeort Milano Marittima haben die italienischen Behörden Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft ließ das Schwimmbecken des Hotels sperren und untersucht den genauen Hergang des Unglücks. Zudem solle eine Obduktion angeordnet werden, um die genaue Todesursache zu klären.

13.000 Hektar bei Waldbrand in Spanien zerstört

Madrid - Ein Waldbrand rund hundert Kilometer nördlich von Spaniens Hauptstadt Madrid hat mehr als 13.000 Hektar Fläche zerstört. Mehr als 700 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Sonntag mitteilten. Mehrere hundert Feuerwehrleute seien vor Ort im Einsatz. Todesopfer des Brandes wurden nicht gemeldet.

Mindestens fünf Tote bei Erdbeben der Stärke 5,1 in Peru

Lima - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,1 sind in Peru mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt, als das Beben am Samstagabend (Ortszeit) den Anden-Bezirk Chongos Bajo erschütterte. Chongos Bajo in der Region Jun�n befindet sich rund 300 Kilometer östlich der Hauptstadt Lima. Das Epizentrum des Bebens lag in einer Tiefe von 24 Kilometern.

Westbahnstrecke Linz-St. Valentin ab Montag wieder intakt

Linz/St. Valentin - Der seit Donnerstagabend stark eingeschränkte Zugverkehr auf der Westbahnstrecke zwischen Linz und St. Valentin soll am Montag wieder planmäßig verlaufen. Das teilten die ÖBB am Sonntag mit. Die Arbeiten an dem beschädigten Stellwerk, das die Ursache der Zugausfälle war, sollen am Sonntag abgeschlossen werden. Die kaputte Oberleitung ist bereits wieder intakt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red