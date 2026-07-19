Mindestens ein Toter bei massivem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine bei dem jüngsten Angriff nach Angaben aus Kiew mit der größten Zahl an ballistischen Raketen seit Kriegsbeginn attackiert. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge setzte Russland in der Nacht 41 Raketen ein, wovon 18 abgefangen wurden. Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem Toten und 16 Verletzten. Zudem seien 108 von insgesamt 125 russischen Drohnen abgeschossen worden. Die Ukraine griff ihrerseits Russland mit Drohnen an.

Ungarn: Schach-Star Judit Polg�r soll Präsidentin werden

Budapest - Der ungarische Premier P�ter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tam�s Sulyok die ungarische Schacholympiasiegerin Judit Polg�r am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen. Das gab Magyar am Sonntag auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polg�r, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

Lotto: Solo-Sechser gewinnt knapp zwölf Millionen

Wien - Ein Solo-Sechser aus der Steiermark hat am Sonntagabend einen Achtfachjackpot mit einem Gewinn von knapp zwölf Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 per Quicktipp getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps seien die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt worden, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ.

USA und Iran verschärfen den Krieg in der Golf-Region

Kuwait-Stadt/Islamabad - Nach tagelangen US-Angriffen im Iran und Vergeltungsschlägen in der Region droht der Konflikt weiter außer Kontrolle zu geraten. Erstmals seit Monaten kamen auf einem Luftwaffenstützpunkt in Jordanien wieder US-Soldaten infolge von iranischem Beschuss ums Leben. Beide Seiten verschärften daraufhin ihre Drohungen. Diplomatische Bemühungen sind unterdessen nicht erkennbar. Die Gefahr einer weiteren Eskalation wächst.

Bericht: Koalition über Medienförderungspaket einig

Wien - Das vom Medienministerium in Aussicht gestellte und von der Branche herbeigesehnte Medienförderungspaket ist anscheinend in trockenen Tüchern. Laut "Standard" hat sich die Koalition geeinigt. Einen von der ÖVP zuletzt geforderten eigenen Fördertopf für Gratiszeitungen soll es dabei nicht geben. Details wollte das Ministerium, das den Abschluss der Verhandlungen den Angaben zufolge bestätigt hat, laut dem Bericht aber noch keine nennen.

Monsun-Regen: Mindestens 19 Tote in Indien

Srinagar - Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge von Monsun-Regen sind in Indien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. In der Region Jammu und Kaschmir im äußersten Norden des Landes starben laut dem Sender NDTV am Sonntag mindestens elf Menschen. Die Behörden sprachen von schweren Schäden durch Hochwasser.

Fähre mit 133 Menschen vor Küste Guyanas gekentert

Georgetown - Nach dem Untergang einer Fähre vor der Küste Guyanas mit 133 Menschen an Bord werden Dutzende Menschen vermisst. Die Such- und Rettungsarbeiten kämen voran, erklärte der Infrastrukturminister des südamerikanischen Landes, Juan Edghill, am Sonntag. 67 Menschen hätten das Unglück überlebt und seien gerettet worden, darunter 15 Kinder. 66 weitere Menschen würden jedoch weiter vermisst.

"Die Odyssee" stellt Kassenrekord für Regisseur Nolan auf

Hollywood - Regisseur Christopher Nolan kann sich zum Start seines neuen Films über einen Kassenrekord freuen. Laut den Branchenblättern "Variety" und "Hollywood Reporter" soll "Die Odyssee" an seinem Eröffnungswochenende weltweit geschätzte 264 Millionen US-Dollar (rund 230 Millionen Euro) einspielen. Das ist eine neue Bestmarke für Nolan verglichen mit seinen Batman-Filmen "The Dark Knight Rises" (249 Millionen US-Dollar/2012) und "The Dark Knight" (198 Millionen US-Dollar/2008).

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red