Spanien Weltmeister - 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien

East Rutherford (New Jersey) - Spanien hat sich zum Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale in East Rutherford bei New York gegen Argentinien durch ein Tor von "Joker" Ferran Torres (106.) 1:0 nach Verlängerung und holten damit zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt zweiten Mal den begehrten Pokal. Den in der Verlängerung in Unterzahl agierenden Südamerikanern misslang die angepeilte Titelverteidigung, ihrem Kapitän Lionel Messi blieb ein weiterer WM-Triumph verwehrt.

Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst

Kuwait-Stadt/Manama - Während sich die Streitkräfte der USA und des Irans in einer weiteren Nacht gegenseitig attackieren, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampfflugzeuge in die Konfliktregion. Um Angriffe des Iran auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Strasse von Hormuz zu unterbinden, bombardierte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran.

Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt

London - Andy Burnham wird an diesem Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

Ungarn: Schach-Star Judit Polg�r soll Präsidentin werden

Budapest - Der ungarische Premier P�ter Magyar will nach der Amtsenthebung von Staatspräsident Tam�s Sulyok die ungarische Schacholympiasiegerin Judit Polg�r am Montag darum ersuchen, das Amt der Staatspräsidentin zu übernehmen. Das gab Magyar am Sonntag auf Facebook bekannt. Er würdigte ausführlich die Verdienste von Polg�r, deren Nominierung für das Präsidentenamt von namhaften Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens unterstützt werde.

Lotto: Solo-Sechser gewinnt knapp zwölf Millionen

Wien - Ein Solo-Sechser aus der Steiermark hat am Sonntagabend einen Achtfachjackpot mit einem Gewinn von knapp zwölf Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 per Quicktipp getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps seien die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt worden, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ.

Bericht: Koalition über Medienförderungspaket einig

Wien - Das vom Medienministerium in Aussicht gestellte und von der Branche herbeigesehnte Medienförderungspaket ist anscheinend in trockenen Tüchern. Laut "Standard" hat sich die Koalition geeinigt. Einen von der ÖVP zuletzt geforderten eigenen Fördertopf für Gratiszeitungen soll es dabei nicht geben. Details wollte das Ministerium, das den Abschluss der Verhandlungen den Angaben zufolge bestätigt hat, laut dem Bericht aber noch keine nennen.

Monsun-Regen: Mindestens 19 Tote in Indien

Srinagar - Bei Überschwemmungen und Erdrutschen infolge von Monsun-Regen sind in Indien mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. In der Region Jammu und Kaschmir im äußersten Norden des Landes starben laut dem Sender NDTV am Sonntag mindestens elf Menschen. Die Behörden sprachen von schweren Schäden durch Hochwasser.

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red