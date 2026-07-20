Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst

Kuwait-Stadt/Manama - Während sich die Streitkräfte der USA und des Irans in einer weiteren Nacht gegenseitig attackieren, wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampfflugzeuge in die Konfliktregion. Um Angriffe des Iran auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Strasse von Hormuz zu unterbinden, bombardierte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran.

Spanien Weltmeister - 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien

East Rutherford (New Jersey) - Spanien hat sich zum Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale in East Rutherford bei New York gegen Argentinien durch ein Tor von "Joker" Ferran Torres (106.) 1:0 nach Verlängerung und holten damit zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt zweiten Mal den begehrten Pokal. Den in der Verlängerung in Unterzahl agierenden Südamerikanern misslang die angepeilte Titelverteidigung, ihrem Kapitän Lionel Messi blieb ein weiterer WM-Triumph verwehrt.

Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa

Odessa - Die Ukraine hat Russland einen Angriff auf ein Schiff aus dem westafrikanischen Land Guinea-Bissau und die Tötung von mindestens zehn Besatzungsmitgliedern vorgeworfen. Der Getreidefrachter sei mit Marschflugkörpern in der Schwarzmeer-Region Odessa beschossen worden. Acht Besatzungsmitglieder wurden gerettet. Zwei Tote und viele Verletzte forderte ein russischer Angriff mit Lenkbomben auf die südostukrainische Stadt Saporischschja.

Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt

London - Andy Burnham wird an diesem Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

Frontalkollision fordert zwei Tote und drei Schwerverletzte

Weng - Eine Frontalkollision zweier Pkw hat am Sonntag in Weng im Innkreis (Bezirk Braunau) zwei Todesopfer und drei Schwerverletzte, darunter zwei Kinder, gefordert. Eine 57-jährige Ungarin und ein 56-jähriger Spanier waren in einer unübersichtlichen Kurve zusammengestoßen. Die beiden Lenker starben noch an der Unfallstelle. Die 52-jährige Frau und die beiden Kinder des Spaniers, elf und 14 Jahre alt, wurden schwer verletzt in umliegende Spitäler geflogen, so die Polizei.

Österreicher unterstützen Verbot von Kleidungsvernichtung

EU-weit/Österreich/Wien - Große Unternehmen dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe seit dem Wochenende in der EU nicht mehr vernichten. Laut einer repräsentativen Umfrage der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) befürworten rund 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher dieses Verbot. Außerdem wollen rund 94 Prozent, dass kaputte Textilien ab 2028 recycelt werden müssen und nicht mehr über den Restmüll entsorgt werden. Dabei zeige sich jedoch noch eine Umsetzungslücke, so die ARA am Montag.

Polizeigewalt bei Anti-Regierungsdemo in Indien

Neu-Delhi - Angeführt von der "Cockroach"-Bewegung sind am Montag in Neu-Delhi Tausende Menschen gegen die Regierung von Premier Narendra Modi auf die Straße gegangen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf einige Demonstranten einprügelten. Die Polizei wies den Vorwurf der Gewaltanwendung jedoch zurück. Anhänger der von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführten Gruppe wollten trotz verbots zum Auftakt der neuen Sitzungsperiode vor das Parlament ziehen.

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red