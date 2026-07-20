Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst

Washington/Teheran - Nach einer weiteren Nacht mit gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampfflugzeuge in die Konfliktregion. Um iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormuz zu unterbinden, bombardierte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran. Dieser griff Kuwait und Bahrain an.

Neue KI-Anwendung soll Verwaltung unterstützen

Wien - Österreichs Verwaltung hat mit GovGPT eine eigene KI-Anwendung (Künstliche Intelligenz) erhalten. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) hat das neue Tool am Montag bei einem Pressegespräch präsentiert. Bis Jahresende sollen rund 250.000 öffentliche Bedienstete damit bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Die Anwendung ist ein Baustein der im März vorgestellten "Public AI"-Initiative.

Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa

Odessa - Nach dem russischen Angriff auf ein internationales Frachtschiff im Schwarzen Meer hat sich die Zahl der Todesopfer nach ukrainischen Angaben verdoppelt. Demnach wurden zehn Menschen bei der Attacke vor der Stadt Odessa getötet, wie die ukrainische Hafenbehörde am Montag mitteilte. Zwei Tote und viele Verletzte forderte ein russischer Angriff mit Lenkbomben auf die südostukrainische Stadt Saporischschja.

Solo-Sechser beim Lotto gewinnt knapp zwölf Millionen

Wien - Ein Solo-Sechser aus der Steiermark hat am Sonntagabend einen Achtfachjackpot mit einem Gewinn von knapp zwölf Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 per Quicktipp getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps seien die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt worden, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ.

Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt

London - Andy Burnham wird an diesem Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

Vier Mitarbeiter am Frankfurter Airport an Malaria erkrankt

Frankfurt am Main - Vier Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens haben sich mit Malaria infiziert. Übertragen worden sei die Tropenkrankheit durch eine im Flieger mitgereiste Mücke, sagte ein Flughafensprecher. Trotz Sicherheitsmaßnahmen könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich ein Insekt etwa in der Fracht verstecke und beim Erblicken des Tageslichts zusteche. Die betroffenen Mitarbeiter hatten den Angaben zufolge unter anderem in der Gepäckabfertigung gearbeitet.

Zwei Männer durch Blitzschlag auf der Rax verletzt

Neuberg/Mürz - Durch einen Blitzschlag sind am Sonntagnachmittag zwei Wanderer aus Ungarn auf der Rax verletzt worden. Rund 30 alpine Einsatzkräfte retteten die beiden 25-Jährigen bei widrigen Wetterverhältnissen vom Berg. Einer der beiden Alpinisten hatte schwere Verbrennungen im Bereich des Oberkörpers erlitten und wurde ins AKH Wien geflogen, beim anderen wurden Verbrennungen und Verletzungen am Fuß diagnostiziert, teilte die Polizei am Montag mit.

Österreicher unterstützen Verbot von Kleidungsvernichtung

EU-weit/Österreich/Wien - Große Unternehmen dürfen unverkaufte Kleidung und Schuhe seit dem Wochenende in der EU nicht mehr vernichten. Laut einer repräsentativen Umfrage der Altstoff Recycling Austria AG (ARA) befürworten rund 85 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher dieses Verbot. Außerdem wollen rund 94 Prozent, dass kaputte Textilien ab 2028 recycelt werden müssen und nicht mehr über den Restmüll entsorgt werden. Dabei zeige sich jedoch noch eine Umsetzungslücke, so die ARA am Montag.

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red