Toter und Verletzter beim Bau des Semmering-Basistunnels

Neunkirchen - Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die "NÖN" online berichtet.

Sorge vor Ausweitung des Iran-Kriegs wächst

Washington/Teheran - Nach einer weiteren Nacht mit gegenseitigen Angriffen zwischen den USA und dem Iran wächst die Sorge vor einem noch umfassenderen Krieg. Washington verlegt US-Medienberichten zufolge weitere Kampfflugzeuge in die Konfliktregion. Um iranische Angriffe auf Handelsschiffe in der für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Straße von Hormuz zu unterbinden, bombardierte das US-Militär die neunte Nacht in Folge Ziele im Iran. Dieser griff Kuwait und Bahrain an.

WK-Wien-Vizepräsidentin hält zu Ruck, Stocker für Aufklärung

Wien/Innsbruck - Wiens Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Margarete Kriz-Zwittkovits hat am Montag Kammerchef Walter Ruck den Rücken gestärkt. In Gesprächsprotokollen, die Medien zugespielt worden waren, wird Ruck zitiert, dass er Kriz-Zwittkovits "befohlen" hat, nicht bei der Wien-Wahl zu kandidieren - damit sein eigener Sohn den entsprechenden ÖVP-Listenplatz erhält. Die Betroffene widerspricht dieser Darstellung. ÖVP-Chef Christian Stocker forderte unterdessen Aufklärung.

EU verhängt Rekordstrafe gegen AliExpress wegen Fälschungen

Brüssel/Peking/Hangzhou - Die EU verhängt eine Millionenstrafe gegen den Online-Marktplatz AliExpress wegen des Verkaufs illegaler Produkte. Der chinesische Online-Riese muss 550 Mio. Euro zahlen, unter anderem weil gefälschte Kleidung, unsicheres Spielzeug und gefährliche Kosmetika widerrechtlich wochenlang nicht von der Plattform genommen wurden, wie die EU-Kommission am Montag mitteilte.

Ryanair: Unfall mit Flugzeugfenster wohl durch Fremdkörper

Dublin - Ein schwerer Zwischenfall an Bord einer Boeing des Billigfliegers Ryanair Anfang Juli wurde womöglich durch einen Fremdkörper verursacht. Dies habe eine erste Untersuchung ergeben, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Montag bei der Vorlage der Quartalszahlen. Das Alter oder der Wartungszustand der Maschine seien demnach nicht die Ursache dafür gewesen, dass bei dem Flug am 10. Juli ein Passagier teilweise aus einem zerbrochenen Kabinenfenster gesaugt wurde.

Regierung bringt neue Medienförderungen auf den Weg

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf ein Medienpaket verständigt, das zwei neue Förderungen und die Fortführung einer bestehenden vorsieht, bis ab 2028 das Medienfördersystem in größerem Stil umgebaut werden soll. 22,5 Mio. Euro an Vertriebsförderung sollen an Medienhäuser fließen, die Abo-Zeitungen zustellen. 7 Mio. Euro stehen künftig zur Förderung innovativer journalistischer Jugendformate zur Verfügung. Zudem werden mehr Mittel für Medienkompetenzprogramme ausgeschüttet.

Burnham wird zum britischen Premierminister ernannt

London - Andrew Burnham wird am Montag zum britischen Premierminister ernannt. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester soll am Vormittag zunächst von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt werden, ehe er an seinem neuen Amtssitz in der Downing Street eine Rede halten wird. Der 56-Jährige wird der siebente Premier binnen zehn Jahren.

Solo-Sechser beim Lotto gewinnt knapp zwölf Millionen

Wien - Ein Solo-Sechser aus der Steiermark hat am Sonntagabend einen Achtfachjackpot mit einem Gewinn von knapp zwölf Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 per Quicktipp getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps seien die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt worden, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ.

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red