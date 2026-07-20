Andrew Burnham ist neuer britischer Premier

London - Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour Party am Montag mit der Regierungsbildung. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham steht vor nicht minder großen Herausforderungen als Starmer.

Regierung bringt neue Medienförderungen auf den Weg

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf ein Medienpaket verständigt, das zwei neue Förderungen und die Fortführung einer bestehenden vorsieht, bis ab 2028 das Medienfördersystem in größerem Stil umgebaut werden soll. 22,5 Mio. Euro an Vertriebsförderung sollen an Medienhäuser fließen, die Abo-Zeitungen zustellen. 7 Mio. Euro stehen künftig zur Förderung innovativer journalistischer Jugendformate zur Verfügung. Zudem werden mehr Mittel für Medienkompetenzprogramme ausgeschüttet.

Toter und Verletzter beim Bau des Semmering-Basistunnels

Neunkirchen - Bei einem Arbeitsunfall auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels im Bezirk Neunkirchen ist am Montag ein 45-jähriger Kroate gestorben. Ein 54-Jähriger wurde schwer verletzt. Der österreichische Staatsbürger wurde ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl auf Anfrage. Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 11.00 Uhr alarmiert. Der Unfallhergang war Gegenstand von Erhebungen. Über den Vorfall hatten zuerst die "NÖN" online berichtet.

WKÖ-Chefin kritisiert Wiener Kammerpräsident Ruck scharf

Wien/Innsbruck - WKÖ-Chefin Martha Schultz hat sich mit deutlichen Worten in der Causa des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck gemeldet. Dessen Aussagen "entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden". Sie gehe davon aus, dass Ruck Schaden von der Kammer abwenden wolle und "die richtigen Schritte setzen wird", so Schultz zur APA. Zuvor hatte Ruck von seiner Vize Margarete Kriz-Zwittkovits noch Rückendeckung erhalten.

Neue KI-Anwendung soll Verwaltung unterstützen

Wien - Österreichs Verwaltung hat mit GovGPT eine eigene KI-Anwendung (Künstliche Intelligenz) erhalten. Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) hat das neue Tool am Montag bei einem Pressegespräch präsentiert. Bis Jahresende sollen rund 250.000 öffentliche Bedienstete damit bei ihrer Aufgabenerfüllung unterstützt werden. Die Anwendung ist ein Baustein der im März vorgestellten "Public AI"-Initiative.

Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellen in Österreich

Wien - Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen in Österreich, wie der britische Konzern am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Marke BP soll von Volenergy hierzulande weitergeführt werden.

Tote nach russischem Angriff auf Frachtschiff bei Odessa

Odessa/Moskau - Nach einem russischen Angriff auf ein internationales Frachtschiff im Schwarzen Meer vor der Stadt Odessa sind nach ukrainischen Angaben zehn Menschen getötet worden. Bei russischen Angriffen auf südostukrainische Städte starben nach ukrainischen Behördenangaben außerdem mindestens vier Menschen. In der russischen Grenzregion Belgorod wurden unterdessen nach Behördenangaben bei einem ukrainischen Drohnenangriff mindestens fünf Insassen eines Busses getötet.

Großer Bahnhof für Spaniens WM-Helden in der Heimat

Madrid - Nach ihrem WM-Triumph gegen Argentinien ist die spanische Nationalmannschaft am frühen Montagnachmittag in Madrid gelandet. Die spanische Hauptstadt wird dabei zur Partymeile, Hunderttausende Fußballfans werden erwartet. Die Maschine mit den neuen Weltmeistern landete etwas verspätet auf dem Flughafen Barajas der Hauptstadt, Kapitän Rodri trug den Goldpokal vorsichtig wie ein Baby aus dem Flieger. Geplant war als Nächstes ein Empfang bei König Felipe VI.

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red