Vertragsverlängerung fix: Laimer bleibt bis 2029 bei Bayern

München - ÖFB-Nationalspieler Konrad Laimer hat sich wie erwartet mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Wie die Bayern am Montag mitteilten, unterschrieb der 29-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2029. Diesem Schritt war ein monatelanger Poker zwischen dem Salzburger und den Münchnern vorausgegangen. Bereits vor vier Wochen während der Fußball-WM in den USA hatte Laimer den Verbleib mehr oder weniger bestätigt.

Andrew Burnham ist neuer britischer Premier

London - Andrew Burnham ist neuer Premierminister des Vereinigten Königreichs. König Charles III. beauftragte den Chef der sozialdemokratischen Labour Party am Montag mit der Regierungsbildung. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester folgt seinem Parteikollegen Keir Starmer, der unter großem Druck im Juni seinen Rücktritt angekündigt hatte. Burnham steht vor nicht minder großen Herausforderungen als Starmer.

WKÖ-Chefin kritisiert Wiener Kammerpräsident Ruck scharf

Wien - WKÖ-Chefin Martha Schultz hat sich mit deutlichen Worten in der Causa des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck gemeldet. Dessen Aussagen "entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden". Sie gehe davon aus, dass Ruck Schaden von der Kammer abwenden wolle und "die richtigen Schritte setzen wird", so Schultz zur APA. Zuvor hatte Ruck von seiner Vize Margarete Kriz-Zwittkovits noch Rückendeckung erhalten.

Regierung bringt neue Medienförderungen auf den Weg

Wien - Die Bundesregierung hat sich auf ein Medienpaket verständigt, das zwei neue Förderungen und die Fortführung einer bestehenden vorsieht, bis ab 2028 das Medienfördersystem in größerem Stil umgebaut werden soll. 22,5 Mio. Euro an Vertriebsförderung sollen an Medienhäuser fließen, die Abo-Zeitungen zustellen. 7 Mio. Euro stehen künftig zur Förderung innovativer journalistischer Jugendformate zur Verfügung. Zudem werden mehr Mittel für Medienkompetenzprogramme ausgeschüttet.

Schweizer Volenergy übernimmt BP-Tankstellen in Österreich

Wien - Das Schweizer Energieunternehmen Volenergy übernimmt das österreichische Tankstellen- und Ladesäulennetz des britischen Energiekonzerns BP. Die Vereinbarung umfasst 250 BP-Tankstellen in Österreich, wie der britische Konzern am Montag mitteilte. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Marke BP soll von Volenergy hierzulande weitergeführt werden.

Tote und Verletzte durch russischen Beschuss auf Odessa

Odessa - Durch einen russischen Luftangriff auf die ukrainische Hafenstadt Odessa sind nach Behördenangaben mindestens drei Zivilisten getötet worden. Außerdem habe es sechs Verletzte gegeben, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit. Seinen Angaben nach galt der Angriff unter anderem einem zivilen Industriebetrieb, in dem ein Brand ausbrach. Bürgermeister Serhij Lissak sprach auch von Schäden an der Infrastruktur der Stadt.

Drogenboss "El Mayo" zu lebenslanger Haft verurteilt

New York/Mexiko-Stadt - Der berüchtigte mexikanische Drogenboss Ismael "El Mayo" Zambada ist in den USA zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Bundesgericht in New York verhängte am Montag die Strafe gegen den 76-jährigen Mitbegründer des Sinaloa-Kartells.

Houthi verhängen Seeblockade gegen Saudi-Arabien

Sanaa - Die Houthi-Rebellen im Jemen haben eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien verhängt und damit eine neue Front im Iran-Krieg eröffnet. Der Schritt weitet die Bedrohung für die weltweite Energieversorgung und den Handel über den Persischen Golf hinaus aus. Die Blockade gegen den "kriminellen saudi-arabischen Feind" basiere auf dem Prinzip "Auge um Auge" und trete mit sofortiger Wirkung in Kraft, teilten die Streitkräfte der mit dem Iran verbündeten Houthi am Montag mit.

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red