Britischer Premier beruft Kabinett und telefoniert mit Trump

London - Wenige Stunden nach seiner Ernennung hat der britische Premierminister Andy Burnham das Kabinett neu geordnet. Der 56-Jährige, der Montagvormittag von König Charles III. mit der Regierungsbildung beauftragt worden war, machte überraschend unter anderem Ex-Verteidigungsminister John Healey zum Finanzminister. Healey hatte das Kabinett im Juni aus Protest gegen den Kurs von Burnhams Vorgänger Keir Starmer verlassen. Etliche Vertraute Starmers spielen keine große Rolle mehr.

WKÖ-Chefin kritisiert Wiener Kammerpräsident Ruck scharf

Wien - WKÖ-Chefin Martha Schultz hat sich mit deutlichen Worten in der Causa des Wiener Wirtschaftskammerpräsidenten Walter Ruck gemeldet. Dessen Aussagen "entsprechen in keiner Weise unserem Weltbild noch unserer Kultur, wie Entscheidungen getroffen werden". Sie gehe davon aus, dass Ruck Schaden von der Kammer abwenden wolle und "die richtigen Schritte setzen wird", so Schultz zur APA. Zuvor hatte Ruck von seiner Vize Margarete Kriz-Zwittkovits noch Rückendeckung erhalten.

Libanons Präsident Aoun trifft Trump in Washington

Beirut/Washington - Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon. Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der Hisbollah.

Tate-Brüder wollen sich laut Anwalt Auslieferung widersetzen

Miami/London - Die von der britischen Staatsanwaltschaft gesuchten Brüder Andrew Tate (39) und Tristan Tate (38) wollen sich nach Angaben ihres Anwalts einer drohenden Auslieferung nach Großbritannien widersetzen. Der Anwalt Joseph McBride sagte vor Journalisten in Miami, dass man sich einer Auslieferung "natürlich" widersetze, da die beiden unschuldig seien. Sie hätten "nie etwas Ungerechtes getan". Außerdem sei die Festnahme der Tate-Brüder ein Komplott und politisch motiviert.

Nach Tod eines US-Soldaten droht Trump dem Iran mit Rache

Washington - Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit besonders harter Vergeltung gedroht. "Jedes Mal, wenn der Iran einen amerikanischen Soldaten tötet, wird er diesen Tod um ein Vielfaches bezahlen!", schrieb er auf Truth Social. Er habe unter anderem US-Verteidigungsminister Pete Hegseth und Generalstabschef Dan Caine entsprechend angewiesen - was genau das Militär auf Trumps Anordnung hin tun soll, ließ der Präsident offen.

Waldbrände toben in Sizilien und Sardinien

Rom - Waldbrände toben in weiten Teilen Siziliens und Sardiniens. Allein auf Sizilien waren am Montag mehr als 100 Einsätze von Zivilschutz, Feuerwehr und Forstbehörden erforderlich. Mehrere Brände konnten unter Kontrolle gebracht werden, andere flammten erneut auf. Besonders kritisch war die Lage in Castronovo di Sicilia in der Provinz Palermo.

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red