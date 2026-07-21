Britischer Premier kündigt Entlastung bei Stromrechnungen an

London - Die Regierung des neuen britischen Premierministers Andy Burnham will die Mehrwertsteuer auf Stromrechnungen von Privathaushalten streichen. Die Maßnahme solle zum 1. Oktober in Kraft treten, teilte der Regierungssitz Downing Street am Dienstag mit. Finanziert werde sie im laufenden Haushaltsjahr durch den Verzicht auf das 1,8 Milliarden Pfund (2,12 Mrd. Euro) teure Programm für digitale Arbeitnehmerausweise.

Vermittler wollen neue Waffenruhe im Iran-Krieg

Teheran/Beirut - Während die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten andauern, bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und andere regionale Vermittler hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, erfuhr das US-Nachrichtenportal "Axios" aus Quellen. Auch das "Wall Street Journal" berichtete über den Vorschlag.

Libanons Präsident Aoun trifft Trump in Washington

Beirut/Washington - Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon. Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte Waffenruhe Israels mit der Hisbollah.

Zwei Drittel der Beschäftigten leiden im Job unter der Hitze

Wien - Knapp zwei Drittel leiden in der Arbeit oft oder fast täglich unter den hohen Temperaturen, schlussfolgert der ÖGB aus einer noch laufenden Online-Befragung, an der sich bisher rund 2.400 Beschäftigte beteiligt haben. Hitze sei längst nicht nur ein Thema einzelner Berufsgruppen, sondern betreffe mittlerweile zahlreiche Branchen, merkt die Gewerkschaft an. Rund drei von zehn Beschäftigten arbeiten bei Temperaturen von 33 Grad und mehr, elf Prozent bei mehr als 36 Grad.

Deutsche Bahn will Alkohol an allen Bahnhöfen verbieten

Berlin - Die Deutsche Bahn plant ein Alkoholverbot an allen 5.400 Bahnhöfen in Deutschland. Wie "Bild" berichtet, soll es künftig bundesweit untersagt sein, auf Bahnsteigen oder in Bahnhofshallen außerhalb der Bahnhofsgastronomie Bier, Wein, Schnaps oder anderen Alkohol zu trinken. Die flächendeckende Umsetzung soll bis zum 15. Oktober 2026 abgeschlossen sein. Die Bahn bestätigte die Pläne auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Ursache für Unfall bei Semmering-Basistunnel-Bau geklärt

Schottwien/Mistelbach/Spittal/Drau - Eine Windböe dürfte den tödlichen Arbeitsunfall am Montag auf der Baustelle des Semmering-Basistunnels in Schottwien (Bezirk Neunkirchen) ausgelöst haben. Bei der Demontage einer Halle fiel laut Polizeiaussendung von Dienstag eine Wand samt Stützen auf den Korb einer Hebebühne, auf der sich zwei Arbeiter befanden. Ein Kroate starb, ein Kärntner wurde schwer verletzt. Ein weiterer Arbeitsunfall am Montag in Mistelbach endete für einen Steirer tödlich.

Apollo-Galerie im Louvre soll nach Diebstahl wieder öffnen

Paris - Neun Monate nach dem spektakulären Juwelen-Diebstahl im Pariser Louvre soll der betroffene Museumsteil nun wieder zu besuchen sein. Die Apollo-Galerie werde am Mittwoch wieder eröffnet, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus informierten Kreisen. Allerdings würden in der Galerie vorerst keine Juwelen mehr ausgestellt.

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red